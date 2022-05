El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se mostró feliz este sábado al ganar su primera Champions, venciendo en la final 1-0 al Liverpool, tras la que afirmó que "hemos demostrado otra vez quién es el rey de Europa".

"Hemos hecho un gran trabajo, en las últimas semanas me sentí muy bien, una vez que haces la primera parada, luego sólo es focus, focus", afirmó Courtois, tras el partido a la plataforma Movistar+.



El histórico

"Hoy hemos demostrado otra vez quién es el rey de Europa", aseguró el portero del

Real Madrid, equipo que ganó este sábado su Copa de Europa 14.



El partido "fue una locura, no me lo creo", añadió Courtois, elegido hombre del partido por sus paradas.



"Hemos hecho una gran temporada", dijo Courtois, afirmando que "hoy nadie me podía quitar las ganas de ganar una Champions y por mis muertos que la iba a ganar".



AFP