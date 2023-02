No da lo mismo ganar o no un premio, pero Lionel Scaloni sabe que hizo historia. Y no tomando una sola temporada. El premio de la FIFA puede ser la frutilla de la torta, el trazo que termina de redondear el círculo, pero la obra fue construida y quedará en la vitrina por siempre, hasta la eternidad. En el 2022 la selección argentina rompió con la sequía de 36 años sin lograr la Copa del Mundo. Y el líder que comandó al grupo fue el entrenador que este lunes, en la gala de The Best, alzó la estatuilla al mejor DT. Se impuso a Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Un símbolo. Nada equiparará la emoción que sintió el técnico en ese abrazo con Leonardo Paredes tras vencer a Francia en la final de Qatar. Esa explosión de felicidad y emoción incontrolable.

Todo se dio en el marco de la confirmación de que Scaloni continuará como DT de la selección argentina hasta 2026. La noticia fue publicada horas antes de la premiación por la cuenta de Twitter de la selección. En realidad, las dos partes (dirigentes de la AFA y el cuerpo técnico) querían renovar, pero había detalles por pulir.



Apenas se escuchó su nombre, se levantó y saludó a sus hijos, contentos como si se tratara de un nuevo Mundial. Les dio la mano a las estrellas que estaban sentadas delante, entre ellas, a Leo Messi, que se levantó y le dio un abrazo conmovedor. A su lado, estaba Mbappé, que lo saludó con cortesía. Luego, fue el momento de las palabras. Tras recibir el premio de manos de una leyenda, Fabio Capello, Scaloni dijo: “Agradecerles a todos por el premio, sobre todo a los jugadores, porque lo votan ellos. Lo valoro mucho. Y más que nada a los jugadores argentinos, sin ellos no hubiéramos logrado nada. Al presidente de la AFA, por darme la posibilidad de dirigir a la selección. También a mi cuerpo técnico, eternamente agradecido por lo que nos tocó vivir en Qatar. Y como siempre digo no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver eso en las calles no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos. El triunfo es para ellos”.



Scaloni había llegado a la terna de mejor DT de 2022 junto con Carlo Ancelotti, de Real Madrid, y Pep Guardiola, de Manchester City. El italiano de 63 años, que viene de consagrarse con el Madrid en el Mundial de Clubes, se apoderó de la última edición de la Champions League con ribetes heroicos. Por su parte, Guardiola fue nominado por su gran tarea en el Manchester City, que ganó la última Premier League. ¿Scaloni estaba a la altura? Claro, porque su mano y metodología de trabajo, sumado a sus decisiones durante el torneo de Qatar, le dieron impulso a la selección. Scaloni no fue testigo, fue protagonista para la gran gesta. Y, se sabe, no se gana un Mundial todos los días.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, en la final de Qatar 2022 Foto: AFP

Pero la obra de Scaloni va más allá del Mundial. Porque la creación de la mística que supo tener la selección se empezó a gestar con la Copa América 2021 y la final ganada nada menos que ante Brasil, en el Maracaná. Y luego siguió con la identificación de la gente con la forma de jugar del equipo. Primero la identificación, luego los éxitos, los partidos ganados. En el medio, la Finalissima ganada a Italia en Londres. Entonces, quizás para algunos, lo hecho por Carlo Ancelotti como DT de Real Madrid en 2022 y en esa Champions League histórica, podría competirle de igual a igual a Scaloni. Pero si se suman las conquistas del propio Scaloni en tan poco tiempo…



“Hablo en tercera persona. Son tres entrenadores que han tenido un éxito muy grande en esta temporada y creo que los tres merecen ganar. Gana uno solo. El que no lo gane, no tendrá que hacer otra cosa que no sea felicitar al que gana”, había dicho Ancelotti en la previa.

Carletto había elogiado a la selección tras la conquista de la Argentina en Qatar: “Fue un gran torneo y acabó con una final preciosa. Argentina mereció ganar. Lo hizo por dos motivos: porque tiene buenos jugadores y al mejor, y porque se apoyó esta calidad con nuevos, como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Francia y Argentina basaron sus triunfos en una buena defensa y en la calidad de los futbolistas”, sostuvo en diálogo con Rai Radio 1.



Al hablar de Scaloni, expresó: “Hizo un trabajo extraordinario”. Lo curioso es que luego destacó que “no hizo nada nuevo”, y que “sólo puso a los jugadores en su sitio y les dio una buena organización defensiva”. Parece algo simplista o poco elogioso para su colega, pero lo cierto es que así es Ancelotti. Quizás sienta que uno de los mejores elogios que pueden hacerle a él sería definirlo como él se manifestó sobre Scaloni.

Lionel Scaloni. Foto: AFP

En abril de 2022, Guardiola ya había destacado a Scaloni. En una entrevista para Telemundo Sports, el entrenador de Manchester City fue consultado respecto del gran nivel demostrado por el combinado nacional pese a los cuestionamientos por la falta de experiencia del cuerpo técnico. Al respecto, el español sostuvo: “Es todo una gran mentira del fútbol, es mentira que la experiencia sirve: la que te sirvió ayer hoy no te sirve. La ilusión de gente joven cono (Lionel) Scaloni, (Pablo) Aimar y la gente que tienen le dio al grupo lo que necesitaban. Basta, funcionó. ¿Por qué? Es un misterio”.



Y también se había referido al cambio en la mentalidad de la selección argentina, que mucho antes de empezar el Mundial había adquirido una sensación de imbatibilidad que serviría luego para tomar impulso en Qatar: “El hecho de ganar la Copa América a cualquier grupo le da una sensación de ‘lo hicimos’ y estoy seguro de que eso ayudará en el Mundial. Yo he visto poco al equipo de Scaloni, pero hace mucho que no pierden y esa sensación de que vas ganando y no pierdes te va dando fortaleza e imbatibilidad”.

Carlo Ancelotti, un hombre de mil batallas, vive su hora de gloria en Real Madrid luego de que su equipo dio vuelta el partido con Liverpool en Inglaterra luego de estar perdiendo 0-2 y estar más cerca de perder por goleada que de revertir la historia, pero al final fue 5-2 para el conjunto español. Conquistó muchos títulos en su carrera, pero lo que más ganó fue respeto, de sus dirigidos y colegas de todo el mundo. En la semana, le preguntaron por su futuro y él volvió a ser muy claro, como siempre: “Yo sí, sí (voy a seguir). Estoy bastante tranquilo”, dijo en una rueda de prensa el italiano, que tiene contrato hasta junio de 2024. Yo no tengo que renovar, es algo que está hecho. Sólo tengo que hacer una cosa, ganar partidos”, indicó en declaraciones difundidas por la agencia AFP. Y hasta se permitió bromear con la actualidad del equipo, ya que Ancelotti dice que pese a tener un pie en los cuartos de final de la Champions, no está satisfecho con todo lo que ha pasado esta temporada: “Quería llegar a este momento con 8 puntos de ventaja (en LaLiga española), ganar la Supercopa de España (cuya final perdió ante el Barcelona en enero en Arabia Saudita) y ganar 5-0 en Anfield… Así que no lo hemos hecho perfecto. Bromas aparte, creo que lo estamos haciendo bien. Las bajas en enero nos costaron 6 puntos, pero era previsible (dado el calendario)”, concluyó el DT que este sábado igualó en el clásico ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone 1-1.

Lionel Scaloni Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



Scaloni no suele vivir los partidos con la calma de Ancelotti, pero siempre elogió al italiano como un modelo a seguir: “El otro día escuchaba una entrevista de Ancelotti muy buena, de uno de los tres mejores entrenadores del mundo... Y el tipo cuenta que, el año pasado, antes de ganar la Champions, en un momento de reunión y charla con los jugadores, se pusieron a hablar de cómo buscar la mejor solución para atacar, de cómo mejorar al Real Madrid... Y se juntó con los jugadores, charló y sacaron la situación adelante”, declaró el DT en ‘Star+’. Y agregó: “Para mí, Ancelotti es una referencia. El autoritarismo o el ‘se hace esto o nada’, a mí no me gusta. Ni cuando era jugador ni ahora como entrenador. Es importante que, cuando salimos a la cancha, todos vayamos a una. No cinco por un lado y tres por el otro”.



Para conocer más el pensamiento de Scaloni, su forma de trabajar y de ejecutar las decisiones y su admiración por Ancelotti, vale esta frase: “Está bueno que uno se analice y piense en qué puede mejorar y hablarlo con los jugadores, porque cuando el jugador sale a la cancha tiene que estar convencido de lo que hace. Hay pocos entrenadores, son los top, que se hace lo que ellos dicen y si no lo haces vas para afuera. Eso es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Son muy pocos los que lo pueden llevar a cabo, por lo que representan, lo que han ganado y porque al jugador le llegan de una manera. Hay otros que lo buscan de otro modo: de llevarse al jugador para su lado, de que el jugador entienda el porqué y si no funciona algo o no están cómodos, saber por qué... Yo soy de esos. Si lo hace Ancelotti, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sí es de los mejores del mundo. Yo voy más por esa línea, que creo que es la que a nosotros nos da resultados”.



Lo de Scaloni en el Mundial fue realmente muy bueno, y resultó una consecuencia del trabajo que venía haciendo desde la Copa América 2021. Un liderazgo distinto al de Ancelotti y Guardiola, la satisfacción de haber logrado una obra eterna y, también, como bonus, el placer de haberse llevado un premio de la FIFA al mejor DT del año. El triunfo de Scaloni sobre Ancelotti y Guardiola en París no vale una Copa, pero es otro motivo de orgullo.





Christian Leblebidjian

La Nación - Argentina

GDA

