Colombia toma fuerza: la Uefa la respaldaría para el Mundial femenino

El Consejo de la Fifa, que este jueves se reunirá de manera telemática, decidirá el anfitrión de la Copa del Mundo femenina de fútbol de 2023 entre las candidaturas de Colombia y la conjunta de Australia y Nueva Zelanda.

Pasadas las 10 a. m. se conocerá el país elegido. Sin embargo, ya hay especulaciones de prensa que favorecen a Colombia.



El prestigioso diario británico 'The Guardian' informa que según sus fuentes, previamente se alentó a los miembros del consejo de la Fifa a respaldar a Colombia en lugar de la candidatura combinada de Australia y Nueva Zelanda.



A pesar del puntaje superior de Australia y Nueva Zelanda de la evaluación técnica, con 4,1 sobre el 2,8 de Colombia, "The Guardian entiende que dos miembros de la delegación de la Uefa borraron los informes técnicos en una reunión a la que asistieron los miembros del consejo de la Fifa y argumentaron eso porque la Copa Mundial Femenina fue un "torneo de desarrollo" que sus representantes deberían respaldar a Colombia".



Treinta y cinco miembros del consejo de la Fifa votarán y se cree que si los nueve representantes de la Uefa se unen a los cuatro de la Conmebol para respaldar a Colombia, les daría una ventaja sobre los presuntos 10 votos garantizados para Australia y Nueva Zelanda.



Con siete votos de la Confederación de Fútbol Africano y cinco de Concacaf, nada está definido.



El medio agrega que no se sabe si el presidente de la Asociación de Fútbol inglés, ​​Greg Clarke, seguirá la recomendación de la Uefa o respaldará la candidatura de Australia y Nueva Zelanda, que durante mucho tiempo se consideró el favorito.



"El historial de fútbol femenino de Colombia es pobre, pero hay una esperanza entre las jugadoras de que podría ser un catalizador para el cambio", dice el medio.



