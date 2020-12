El tremendo gol de Son con el que ganó el premio Puskas

El surcoreano Heung-min Son, delantero del Tottenham, ha sido galardonado con el premio Puskas al mejor gol del año, según se ha anunciado en la gala de The Best de la Fifa que se celebró de forma telemática desde su sede en Zúrich.



El 7 de diciembre de 2019, el extremo asiático se hizo con el balón cerca de su área y emprendió una tremenda cabalgada, se deshizo de casi medio equipo rival, el Burnley, para acabar marcando con un disparo raso al que no pudo responder el guardameta.

PUSKAS WINNER! Son Heung-min goal against Burnley what a run and what a cool finish! 🥶🚨 #puskasaward #TheBest pic.twitter.com/i7OEixOSiw — Yanks Ranks (@YanksRanks) December 17, 2020

Son Heung-min releva en el palmarés al rumano Daniel Zsori, premiado el pasado año por su gol con el Debreceni ante el Ferencvaros en la liga turca.



El tanto del asiático fue el preferido ante el de los otros dos finalistas, los que consiguieron los uruguayos Giorgian de Arrascaeta con el Flamengo ante el Ceará y Luis Suárez con el Barcelona frente al Mallorca.



"En cuanto recibo la pelota intenté pasársela a un compañero, pero como no encontré a ninguno desmarcado empecé a regatear y acabé delante del portero después de una gran carrera y disparé", señaló el surcoreano, quien en tono de broma culpó de la acción a sus compañeros por no darle ninguna opción de pase.



