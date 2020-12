Lewandowski tumbó a Messi y Cristiano: ¡ganó el premio The Best!

El delantero polaco Robert Lewandowski les dio un golpe al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi, luego de ganar este jueves el premio The Best, de la Fifa, como el mejor futbolista del año.



Nunca antes el goleador polaco del Bayern había presentado mejores argumentos para destronar a la dupla Ronaldo-Messi, los otros dos finalistas, que se han repartido tres de cuatro trofeos The Best y once de los doce últimos Balones de Oro, con la única excepción del croata Luka Modric, en 2018.



A sus 32 años, Lewandowski fue uno de los grandes artífices del repóker de títulos Bundesliga-Copa-Champions-Supercopa de Europa-Supercopa de Alemania, apuntándose 34 goles en la liga alemana y 15 en competición europea. Y en 2020-2021 lleva ya 16 goles en otros tantos partidos.



Con su primer título europeo, que le sirvió para resarcirse de la final de la Champions perdida en 2013 con el Borussia Dortmund, era el claro candidato a ganarse este premio.



"Estoy muy contento. Ha sido un año importante para mí y para el equipo, por supuesto. Agradezco el premio y doy las gracias a mis compañeros y al entrenador", indicó emocionado el delantero polaco.



"Competir con este premio con Messi y Ronaldo es increíble. Para mí es un honor estar junto a estos dos jugadores", añadió.



AFP