Estos son los grandes ganadores de los premios 'The Best'

Sarah Bouhaddi, el 'muro' del Olympique Lyon y de la selección francesa, fue galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta de 2020. La arquera nacida en Cannes hace 34 años es la titular indiscutible en el rey absoluto de la máxima competición continental, el Lyon, así como en su equipo nacional.



Ha ganado este año, a parte de su quinta Champions consecutiva -la séptima en su carrera- la liga y la Copa francesas, y es considerada la mejor guardameta del mundo en los últimos años.



"Es un hermoso premio, la verdad es que es una sorpresa porque había dos grandes rivales, Jugar en el Olympique Lyon es una gran responsabilidad, hago lo máximo para mantenerme en forma, pero tengo mucha gente a mi lado para mejorar. Agradezco este galardón porque en las condiciones actuales no es fácil jugar al fútbol y a mi equipo y a mi familia", dijo Bouhaddi.



Neuer, el mejor arquero

El alemán Manuel Neuer, jugador del Bayern Múnich y de la selección alemana, ha sido galardonado con el premio The Best al mejor guardameta de 2020.



Neuer, segundo en la edición de 2017 tras el italiano Gianluigi Buffon, ha superado en esta oportunidad al brasileño Alisson Becker (Liverpool) y al esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid).

Ha sido puntal decisivo en la exitosa temporada del Bayern, que a parte de dominar los torneos germanos, se llevó en Portugal la Liga de Campeones con auténticas exhibiciones.



Con 34 años es considerado uno de los mejores porteros de la historia, atesora numerosos galardones individuales y numerosos títulos con el Schalke y principalmente con el Bayern y con la selección con el Mundial de Brasil 2014, donde fue premiado con el Guante de Oro.



"Por supuesto que ha sido uno de los mejores años de mi carrera. Teníamos mucha confianza todos los miembros del equipo y hemos conseguido grandes títulos, sobre todo este verano cuando jugamos en Lisboa la fase final de la Champions, fue extraordinario", dijo.

Sarina Wiegman, la mejor entrenadora

La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora nacional de su país, ha sido galardonada con el premio The Best de la Fifa a la mejor entrenadora de fútbol femenino de 2020.

Wiegman, que ya logró este galardón en 2017, fue segunda en 2018, tras el francés Reynald Pedros, y tercera en 2019 tras la estadounidense Jill Ellis y el inglés Phil Neville. En la elección precedió al francés Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) y a la inglesa Emma Hayes.



Exjugadora nacida en La Haya hace 51 años, se convirtió en la primera jugadora en disputar 100 partidos internacionales y es seleccionadora nacional neerlandesa desde diciembre de 2016, y desde entonces, entre otros éxitos, resalta la victoria en la Eurocopa 2017.

Un brasileño, el mejor fan

El brasileño Marivaldo Francisco da Silva, seguidor del Recife, ha recibido el premio a la afición durante la gala de The Best de la Fifa.



El hincha brasileño, que no tenía para pagar el transporte, caminó durante doce horas, cruzando tres ciudades, para ver jugar a su equipo. Marivaldo Francisco no se pierde ningún encuentro del Leao.

🏆 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗔𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟬



¡ Felicitaciones, 🇧🇷𝗠𝗮𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗙. 𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 !#𝕋𝕙𝕖𝔹𝕖𝕤𝕥 #FIFAFootballAwards 😍 pic.twitter.com/HW9H14ALbo — FIFA.com en español (@fifacom_es) December 17, 2020

El problema que tiene es que entre donde vive, en Pombos, e Ilha do Retiro, donde está el estadio, hay 64 kilómetros y tarda unas doce horas.



"Es una cuestión personal. Me gusta y me siento bien. Mucha gente lo confunde con alguna promesa o esas cosas, pero no es así. Lo hago con naturalidad. Salgo de casa por la mañana y llego aquí por la noche", comentó a la página oficial del Sport Recife cuando fue nominado.



"A veces salgo un día antes del partido para poder vivir al Club: ir a partidos de otras modalidades, respirar el aire de aquí, que es muy bueno. Las personas dicen que estoy loco, pero lo hago por placer y no siento ningún cansancio", apuntó .



EFE