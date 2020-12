EN VIVO: siga la transmisión de los premios The Best

A falta del Balón de Oro, que no se entregará este año debido al covid-19, el mundo del fútbol mirará el jueves hacia los trofeos Fifa The Best (1 p. m., hora colombiana), que deben recompensar a las estrellas del balón en 2020, en una gala por videoconferencia en Zúrich (Suiza). En 2019, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe recibieron dicho reconocimiento.



Le puede interesar: (Queiroz no se guardó nada: 'su verdad' de la salida de la Selección).

11: es el número de premios que serán concedidos por el jurado internacional a lo largo de la velada. Entre los seis principales premios, dentro del fútbol masculino la Fifa entregará el prestigioso premio al mejor jugador de la temporada, al de mejor entrenador y por último al mejor arquero.



En cuanto al fútbol femenino, serán entregadas tres distinciones aplicando la misma lógica: mejor jugadora, mejor entrenador o entrenadora, y la mejor arquera. Además de esos seis galardones, los más prestigiosos, el jurado entregará el famoso Premio Puskas gol más espectacular del año.



También lea: (El lamento de Carlos Queiroz por James Rodríguez).



La Fifa designará al once tipo de la temporada y, con carácter más anecdótico, entregará una distinción al fair-play y un premio a los aficionados valorando "un gesto o un momento excepcional" después del voto de los aficionados.

Siga la transmisión:

Premios The Best Premios The Best. Youtube Fifa.

DEPORTES