¿Están de acuerdo? Este es el 11 ideal de la Fifa FIFPro

Los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara y el argentino Leo Messi figuran en el once del año FIFPro/Fifa, anunciado durante la gala de The Best que se celebró de forma virtual desde Zúrich.



"Una de las claves es la de mantener siempre la amnbición, la ilusión y ese hambre de ganar, que pese a haber ganado mucho en mi carrera sigo manteniendo", dijo Ramos.



"Me gusta resetearme todos los años y empezar de cero. Me gusta soñar, buscar objetivos nuevos para seguir ampliando mi palmarés y mejorando como jugador", apuntó el capitán del Real Madrid, que agradeció el apoyo de sus compañeros de equipo y de la selección, por entender que son fundamentales para alcanzar este tipo de reconocimientos.



El 11 femenino:

EFE