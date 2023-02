La gala de los premios The Best de la Fifa que premió a Messi moco el mejor jugador, no escapó a los mejores memes.

En las redes sociales explotó el humor con divertidos memes que apuntaron sobre todo hacia el Dibu Martínez, elegido el mejor portero.

Va meme actualizado con el bombo de Tula. #TheBest 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/VE0Viz1s8O — Gualter (@wnherrera) February 27, 2023

🇦🇷 El discurso más largo en la historia de los The Best.



👏 EL TULA. pic.twitter.com/X4IE4GLV1Q — dataref (@dataref_ar) February 27, 2023

dibu martinez acaba de ganar su the best teniendo en contra a todo el mundo básicamente



mi arquero pic.twitter.com/dR7sGMxeWI — agustina 👹 (@swiftscaloneta) February 27, 2023

— ¿Por qué tan elegante, Homero?

— Hoy le entregan el Premio The Best a Lionel Messi, muchacho. pic.twitter.com/uJasNG4Y4z — Invictos (@InvictosSomos) February 27, 2023

😪 Cristiano Ronaldo no está en el mejor once de FIFA por primera vez desde 2007 pic.twitter.com/pvZlfg3bpO — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) February 27, 2023

Messi manda a dormir a sus hijos



Cristiano: pic.twitter.com/kncE5KRdm6 — Cuevass 🇸🇪 (@UriiCuevass) February 27, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes