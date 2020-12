Los grandes récords de Lewandowski por los que se le debía el premio

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, se ha convertido en el primer polaco en ganar el premio The Best de la Fifa al mejor jugador del año, según se ha anunciado en la gala virtual celebrada desde Zúrich.



El atacante, nacido en Varsovia hace 32 años, ha sido determinante en el año espectacular que ha cuajado el Bayern Múnich, en el que con sus goles ha conseguido ganar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa germanas, así como la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.



Doble triplete

Robert Lewandowski logró algo único en la temporada 2019-20: no sólo ganó la triple corona, sino que también fue el máximo goleador en las tres competiciones, ¡lo cual no tiene precedentes!



Marcó 34 veces en la Bundesliga, 15 veces en la Liga de Campeones y 6 veces en la DFB-Pokal (Copa de Alemania), lo que supone 55 goles en 47 partidos de competición.



5 veces máximo goleador

Lewandowski ha sido el máximo goleador de la Bundesliga en cinco ocasiones (en los últimos siete años): 2013-14 para el Borussia Dortmund, 2015-16, 2017-18, 2018-19 y 2019/20 para el Bayern Münich.



Aparte de Lewandowski, sólo Gerd Müller ha sido el máximo goleador de la Bundesliga en más de tres ocasiones (Müller encabezó la tabla de goleadores siete veces - tres años consecutivos de 1971 a 1974).

Récords personales y de la Bundesliga

Durante la temporada 2019-20, Lewandowski marcó 34 goles en 31 partidos y fue el máximo goleador desde la primera jornada hasta el final de la temporada (marcó en cada una de las 11 primeras jornadas, un nuevo récord de la Bundesliga). El único máximo goleador anterior "de principio a fin" fue Gerd Müller en 1972-73.



Lewandowski también estableció un récord personal de número de goles en una sola temporada en 2019/20 con 34 goles de la Bundesliga. Nunca antes un jugador no alemán había marcado tantos goles en una temporada de la Bundesliga.



Sólo Dieter Müller (34 goles en 1976-77) y Gerd Müller (3 veces) también han marcado 34 veces o más en una temporada de la Bundesliga.



