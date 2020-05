Más problemas para Villa: ahora habla la mejor amiga de su expareja

La novela del futbolista Sebastián Villa sigue, cada día con nuevos testimonios y revelaciones. Ahora fue una amiga de Daniela Cortés, quien se sumó al tema con nuevos detalles de la relación de la pareja.

Se llama Erika Osorio, quien desde Medellín dio su testimonio en el tema Villa, en una videoconferencia ante la fiscal del caso.



"Hace dos años (Daniela) viene contándome sucesos de maltrato, siempre después de cada suceso me contaba... siempre en los chats me contaba de que ya estaba cansada de que pasara lo mismo, me mandaba incluso las fotografías de las golpizas, igual videollamada en el momento que pasaba el suceso, porque era la única persona a la que recurría con confianza", dijo.



Este es un episodio más del escándalo que comenzó cuando Daniela reveló fotos de la supuesta agresión, saliendo a la luz muchas intimidades de la relación de la pareja.



Erika agregó: “Daniela me llamaba muy mal después de cada golpiza, ella se escondía en el baño a contarme que la había golpeado, me mandaba esas fotografías impactantes, con sangre, pidiéndome un consejo que yo no sabía cómo darselo, me sentía impotente, simplemente le decía que lo dejara que no iba a cambiar”, continuó.



Villa está en espera de que las autoridades decidan sobre su caso y también su club Boca Juniors.





