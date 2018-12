¡Por fin Teófilo!: consiguió su primer título de Liga con el Junior

Es el mejor jugador de Junior y de la Liga colombiana, sin duda. Tiene experiencia, calidad, inteligencia, movilidad, juego de conjunto y ¡gooooooool!

Ese es Teófilo Gutiérrez, el delantero insignia del nuevo campeón del fútbol colombiano, clave en la octava estrella del elenco barranquillero y que celebra a rabiar y con todo el derecho.



“Esto va dedicado a los hinchas del Junior, a los que creyeron y a los que no. A los que hablaron más de la cuenta, pues que sigan hablando”, dijo ‘Teo’, al final del juego, en la cancha del Atanasio Girardot, ese tapete verde que vio al Junior y a Gutiérrez campeón.

Teófilo debutó el 22 de junio del 2007, ese día se puso por primera vez la camiseta de su Junior, con la que había jugado una sola final, la del 2009, pero en esa ocasión el Once Caldas ganó, le quitó el sabor dulce de la victoria a un mortal y letal delantero.

Teófilo se fue del país en el 2010, estuvo en Turquía, y el Junior fue campeón en el segundo semestre y, a la distancia hizo fuerza y celebró.



En el 2011, el jugador del barrio La Chinita, de Barranquilla, tampoco pudo estar en el título del primer semestre del 2011, defendía los colores del Rácing de Argentina y su Junior volvía a ser el mejor de Colombia.



En el 2017 regresó a Barranquilla, pero hasta este domingo pudo celebrar, por fin estuvo en la nómina del Junior campeón, en un juego duro, al que Teófilo y sus compañeros llegaron con ventaja de tres puntos y un 4-1 que no tenía, en el papel, pierde, pero se complicó y la estrella se logró con lágrimas, sudor y hasta sangre.



“Hay que felicitar a los hinchas del Medellín, tienen un gran equipo, lo demostraron. Hasta el último momento lucharon y nos pusieron en aprietos. Somos campeones y eso hay que celebrarlo, más cuando uno lleva a este equipo en el corazón”, aseguró el delantero de 33 años.



Gutiérrez marcó un gol en el partido de ida y en la vuelta no pudo, lució cansado, venía de un largo viaje de Brasil y de un golpe al corazón, tras haber perdido en los penaltis el título de la Copa Suramericana con Atlético Paranaense, definición en el que erró su disparo.



A ‘Teo’ le pasaron un teléfono celular, en el otro lado de la línea estaba el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con quien celebró.



“Este es un título para usted, gracias por la compañía, por el apoyo y en Barranquilla nos vemos, allá celebramos”, dijo Gutiérrez, colgó el teléfono y se fue a encontrarse con sus compañeros en el centro del campo, con quienes celebró su primer título de Liga con el Junior, su equipo del alma.



