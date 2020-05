La dura crítica de Teo Gutiérrez a los hinchas en Colombia

Teo Gutiérrez no se calla nada. El delantero del Junior de Barranquilla comparó esta vez a los aficionados del fútbol en Colombia con los fanáticos argentinos, ya que él jugó allí en Racing, Lanús y River Plate.

"La gente es hincha, pero no fanático. En Argentina son muy locos. Acá les falta mucho, se ponen la camiseta no más pero no van al estadio a alentar al equipo, solo van a finales", dijo Teo en una entrevista con la Universidad de la Costa.



Las declaraciones tuvieron repercusión en diferentes medios, Además, comentó: "En Argentina tienen que decirles que paren porque el estadio está lleno y no pueden entrar. Acá no, acá un partido normal van 5 mil, 10 mil; los de siempre van... Ahora, ojalá se despierte el amor por el equipo y vayan al estadio. De verdad que es muy triste ver los estadios vacíos", dijo.



Teo estará de cumpleaños este domingo, cuando llegará a los 35 años de edad.



