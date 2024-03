Teo Gutiérrez enciende polémica y revela problemas en la Selección de Pékerman

Teófilo Gutiérrez vive un nuevo presente en la categoría B del fútbol colombiano, como delantero del Real Cartagena, club al que llegó tras su salida del Deportivo Cali.

Teo goza de una amplia trayectoria, que lo ha llevado a jugar en el exterior y a vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Sin embargo, su último recuerdo con el equipo nacional no es el más satisfactorio. En una reciente entrevista el delantero, que no se guarda nada, dio polémicas declaraciones.

Teo manifestó que su no ida al Mundial de Rusia 2018 tuvo que ver con diferencias que lo llevaron a no asistir.

En entrevista con DSports, Teo reveló: "Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron dentro de la Selección, y algunos ya saben", dijo Teo.

Posteriormente, el delantero expresó: "Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección... A mí cuando me dijeron 'si iba al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto'. No me gusta que me impongan cosas porque yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros y el país. No voy a ir porque tenga que dar algo”.

En 2018 la Selección Colombia era dirigida por el entrenador argentino Néstor Pékerman, que llevó al equipo a dos Mundiales seguidos.

