Ley del resultado: técnicos campeones despedidos al torneo siguiente

La profesión de técnico es así: se gana, se sale campeón, pero pronto se acaban los 'amores' y salen por la puerta de atrás, tal y como le pasó a Juan Cruz Real en el América.

Ese fue el caso del fútbol colombiano en las últimas horas, tras la salida del DT, que sacó campeón al equipo en el 2020.



Cruz Real se hizo cargo del equipo en julio de 2020 y deja en América un título y la promoción de varios jugadores de las inferiores del conjunto.



Dirigió 37 partidos de Liga, con un balance de 16 triunfos, 12 empates y 9 derrotas, con 49 goles a favor y 32 en contra.



En la Copa Colombia del año pasado quedó eliminado tras perder con Pasto en cuartos de final en lanzamientos desde el punto penalti, pero ya no está.



Casos similares les ha pasado a otros técnicos. En el 2017, Claudio Ranieri llevó a la gloria al Leicester inglés, conjunto al que llegó en busca de permanecer en primera, pero que sacó campeón de la Liga Premier en mayo del 2016 y en febrero del 2017 fue despedido, a pesar de haber renovado hasta el 2020.



José Mourinho también ha sufrido este problema, que es lo más normal en el fútbol. Hace parte de la presión de técnico.



El portugués llegó al Chelsea en el 2013, ganó el título del 2014-2015, pero en la siguiente temporada no fue la mejor y en diciembre del 2015 se fue.

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton. Foto: AFP

Carlo Ancelotti, hoy técnico de James Rodríguez y de Yerry Mina en el Everton, se sentó en el banco del Real Madrid en el 2013, ganó la Copa del Rey y la Liga de Campeones, se impuso en la Supercopa, pero en el 2015 fue eliminado de la Champions en semifinales, no ganó la Liga y fue reemplazado.



Louis Van Gaal arribó en el 2009 a reemplazar a Jupp Heyckness en el Bayer Múnich, y ganó el título en Alemania y la DFB Pokal, pero tras perder la final de la Liga de Campeones contra el Inter comenzó a labrarse su salida, la que finalmente se concretó meses más adelante.



Vicente del Bosque, en su tercera etapa en el Real Madrid fue clave, logró, en cuatro años, dos Ligas de Campeones (2000 y 2002), dos Ligas (2001 y 2003), una Supercopa de España (2001), una Supercopa de Europa (2002) y la Copa Intercontinental del 2002.



No fue solo sino que alcanzara la Liga en el 2003 para que Florentino Pérez, el presidente del club, anunciara que no le renovaría el contrato. Llegó Carlos Queiroz.

En Colombia, además de Cruz Real, se han presentado varios casos. Luis Augusto García fue campeón con el América en 1997, pero no dirigió en la siguiente temporada.



Siguiendo con el América, Alexandre Guimaraes, hoy técnico del Atlético Nacional, lo sacó campeón, pero en medio de la pandemia se fue del elenco vallecaucano el año pasado, cuando el torneo estaba suspendido.

Alexandre Guimaraes, técnico de Atlético Nacional. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Cambiando de equipo, Gustavo Costas fue campeón con Santa Fe en el 2016 y se fue después del siguiente torneo. Llegó Gregorio Pérez, quien también salió campeón en 2014 y se fue a mediados del 2015, dándole paso a Gerardo Pelusso.



Óscar Quintabani salió dos veces campeón con Nacional en el 2007 y renunció al terminar el siguiente torneo.



Así es la profesión del técnico de fútbol, un día están en lo más alto, pero solo es que se bajen para no ser más los reyes del equipo, así como le pasó a Cruz Real y como le irá a pasar a muchos más.



Deportes