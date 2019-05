La apuesta por técnicos extranjeros no le ha resultado a Nacional

Atlético Nacional vivió la era más gloriosa de su historia entre 2013 y 2016. Con dos entrenadores colombianos de primer nivel, Juan Carlos Osorio, primero, y Reinaldo Rueda, después, ganó cinco ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas, llegó a dos finales de la Copa Suramericana y, lo más importante: por fin pudo cumplir el sueño de coronarse por segunda vez campeón de la Copa Libertadores, en 2016.

Sin embargo, la estructura que llevó a Nacional a esos títulos se fue desmontando poco a poco. Primero se fue el presidente, Juan Carlos de la Cuesta, en marzo de 2017. Luego salió Rueda, tras la eliminación en la primera ronda de la Libertadores de ese año, aunque se despidió con la estrella 16 en la Liga. Y, en agosto de 2018, el gerente deportivo, Víctor Marulanda,dejó su cargo.

Tras la salida de Rueda, en Nacional han intentado apostarles a procesos con técnicos foráneos. Pero, hasta ahora, ninguno de los tres que han pasado por el club ha podido acercarse a los logros de las épocas de Osorio y Rueda. El caso más reciente es el del brasileño Paulo Autuori, quien puso su cargo a disposición de los directivos luego de la derrota 1-3 frente al Deportivo Cali, que deja a Nacional casi sin opciones de salir campeón.



Autuori, de los tres entrenadores extranjeros de los últimos tres años en Nacional, es el que más bajo rendimiento ha mostrado en cuanto a puntos. Pero también es el que más se ha visto afectado por los problemas administrativos que ha tenido el equipo, impedido de fichar jugadores por un fallo del TAS que le ordenó al club pagarle cinco millones de dólares a Cortuluá por el caso de Fernando Uribe, que se fue con el pase en la mano a finales de 2015.

Aunque después tuvo una medida cautelar y pudo contratar, apenas llegaron cuatro jugadores nuevos (José Fernando Cuadrado, Pablo Cepellini, Hernán Barcos y Sebastián Gómez), dos menos que los contratados en su momento al español Juan Manuel Lillo, en 2017: ese año, el club quedó por fuera en cuartos de final tanto en la Liga como en la Copa Colombia. No tenía participación internacional porque Nacional fue último en la Libertadores y por eso no llegó a la Suramericana.



La inversión es además mucho menor si se compara con lo ocurrido en la época del argentino Jorge Almirón, con quien la inversión fue altísima (10,5 millones de dólares, incluido el contrato del entrenador). Los resultados no se vieron: perdió la final de la Liga con Tolima y en la Libertadores quedó por fuera en octavos de final, eliminado por un equipo de presupuesto mucho menor, Atlético Tucumán.



La base le alcanzó a Hernán Darío Herrera para conseguir el único título de Nacional en los últimos dos años, la Copa Colombia del año pasado, pero después soportó la eliminación en la Liga, en la que Autuori cargó con la derrota al haber dirigido en la última fecha.



El presupuesto de Nacional es ahora mucho menor y Autuori tuvo que apostarle a la cantera: ha utilizado 38 jugadores este semestre, de los que 15 son sub-20. Además, ha sufrido mucho con las lesiones. Pero también tiene su cuota de responsabilidad: los refuerzos Cuadrado y Cepellini no han tenido un rendimiento regular, ni ha podido estabilizar este: aunque a veces brilla, otras hace todo para que lo goleen, como en el partido contra Cali que hoy lo tiene pendiendo de un hilo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc