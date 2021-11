Falcao, el mejor en su área, según Gregorio Manzano

Radamel Falcao apareció en la banca del Rayo Vallecano este lunes contra el Mallorca mientras se recupera de una lesión el el aductor que sufrió después de marcarle gol al Real Madrid hace algunas semanas.



Brillante como se ha mostrado contra equipos como el Barcelona, Real Madrid y Athletic de Bilbao, Falcao ha demostrado que su calidad sigue intacta, así como en su primer ciclo, donde fue dirigido por Gregorio Manzano.



El técnico español se refirió al presente del 'tigre' al Diario AS, en España.

Esto dijo Manzano

Rueda de prensa en la que se presentó a Falcao como miembro del Atlético. Foto: Alberto Martin. EFE

Su llegada a Madrid. "Le tengo cariño. No pude disfrutarle en pretemporada porque llegó al final por temas burocráticos con el Oporto. Incluso la primera jornada no pudo estar ante Osasuna. Luego se consolidó como el delantero titular del Atleti con un gran trabajo y eficacia. Era entrañable, cercano, respetuoso".



El mejor rematador. "Me alegré de su regreso a España y aún más de que fuera al Rayo. En el Rayo se ha ganado el cariño de todos. Es su buque insignia. Luis Fabiano (Sevilla) y él son los dos mejores rematadores, en el sentido estricto de la palabra, que he tenido. Dentro del área lo remataban absolutamente todo".



