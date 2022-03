El argentino Hernán Cristante, técnico del Querétaro, se refirió a lo ocurrido el sábado, cuando seguidores de su club atacaron a los del Atlas y se generó una batalla campal que obligó a suspender el partido el sábado, en el estadio La Corregidora, y denunció que él y sus jugadores han recibido amenazas de muerte.

Aunque versiones extraoficiales hablaron de que hubo alrededor de 15 muertos, las autoridades de Querétaro negaron que hubiera fallecido alguna persona en los hechos.

Las denuncias del técnico del Querétaro

Cristante habló de la posibilidad de que el club sea desafiliado de la Liga MX por lo ocurrido y allí tocó el tema de las amenazas.



"(Desafiliación) es uno de los temores que hay, pero nada se asemeja al miedo de que estén amenazando a tu familia. Han recibido amenazas. No puedes estar tranquilo, se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Mira que llamar a los jugadores o a la gente de la institución 'asesinos' cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien", declaró.



El DT fue señalado por un video que circuló en redes sociales, en el que se veía ayudando a un hincha del Querétaro. "Nos van a suspender la cancha, después afuera los reventamos, no pasa nada", dice allí. Pero luego también se vieron imágenes de Cristante protegiendo a hinchas de Atlas, algunos de los cuales fueron llevados al camerino de su equipo.



"Dije eso para que dejaran de pegarle a un muchacho que no tenía más de 20 años, no podía sacarle a la gente y solo quise disuadir de la única manera que pude... Lo soltaron y fue uno de los chicos que terminó siendo revisado por el doctor del club", explicó.



"No escuché a nadie comentar que hubo gente de Querétaro ayudando a gente de Atlas, pasando una chamarra para que no estuvieran ahí, sacando a familias, abriendo nuestros vestidores, gente del plantel que fue a ver si los jugadores de Atlas o los árbitros necesitaban algo, tratando de soportar a otra gente que no entraba en razón. ¿Cómo disuadir a alguien que quiere meterse a un túnel donde tú te quieres resguardar para reventar a la gente?", agregó.



Cristante ya volvió a entrenamientos, pero está preocupado

Cristante reiteró su molestia y su preocupación por lo sucedido, ahora que el Querétaro regresó a entrenamientos. "No es cómodo recibir amenazas. Hoy las mujeres de algunos de los chicos están pensando en irse, están sufriendo esa situación, acá se sufre. Lo de las víctimas es lamentable, tristísimo, a nadie le gusta, y perder el trabajo puedes hacerlo de cualquier cosa, pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable", apuntó.



