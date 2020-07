Carlo Ancelotti defiende a Yerry Mina

La sexta lesión de la temporada del defensa colombiano Yerry Mina ya preocupa en su club, el Everton, que lo pierde una vez más.

Sin embargo, el técnico del club, el italiano, Carlo Ancelotti, advierte que la culpa de lo que le pasa no es de Mina.



"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones", explicó el italiano.



En el césped del Molineux Stadium, Mina se desplomó al minuto 32 del compromiso con los brazos abiertos, cual Cristo, en medio de lamentaciones. Las cámaras lo enfocaron y mostraron cómo apretaba sus ojos y sus dientes por la impotencia de un nuevo dolor muscular, de un nuevo problema, un karma que no para desde hace dos años.



