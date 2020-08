¿En qué inspiró el América de Cali al actual técnico del Milan?

Alexandre Guimaraes ya no está en la dirección técnica del América de Cali, pero dejó huella en el equipo: logró la estrella 14 y se ganó el cariño de los hinchas del club.

Guimaraes, que además fue mundialista con la Selección de Costa Rica, logró armar un equipo que tenía aspectos de juego que ahora sirvieron de inspiración a otros equipos.



La confesión la hizo Stefano Pioli, entrenador de Milan, quien señaló que observa el trabajo de otros entrenadores para aplicar puntos específicos al juego de su equipo. Y confesó que en un aspecto se inspiró en el actual campeón del fútbol colombiano.



"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones. Las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali", afirmó el entrenador en una entrevista con 'La Reppublica' de Italia.



El actual técnico de Milan logró clasificar al equipo a la Europa League de la siguiente temporada, dejando un saldo de 63 goles a favor y 46 en contra durante esta temporada en la Serie A.



