El colombiano James Rodríguez está viviendo un momento difícil en el Sao Paulo de Brasil, club en donde no ha logrado demostrar todo su nivel y los hinchas empiezan a perder la paciencia por su rendimiento en el terreno de juego.



El '10' de la Selección Colombia fue titular y protagonista este miércoles en la derrota por 2-1 del equipo paulista ante Fortaleza en la fecha 24 del Brasileirao, derrota que los deja más cerca de la zona del descenso en Brasil.



Y es que James pasó a ser el 'villano' del Morumbí, luego de fallar una pena máxima en el primer tiempo; recordando así el penal errado en la Copa Sudamericana, donde el Sao Paulo quedó eliminado por su cobro.



Sin embargo, el colombiano logró darle algo de aire al conjunto paulista y se redimió de su fallo con un zurdazo desde fuera del área; que cogió mal parado al equipo rival y puso el 1-2 final en el marcador.

💥 Primer gol de James Rodríguez en Brasil #SaoPaulopic.twitter.com/PbRkT46Sd4 — Guillermo Arango (@guilloarango) September 21, 2023

Dura frase de Dorival sobre James

En la rueda de prensa tras el partido, el técnico Dorival habló sobre la derrota del Sao Paulo y dejó picante respuesta al ser consultado por el rendimiento del cucuteño; sus declaraciones abrieron el debate en Colombia y Brasil.



“Veo muy buenos jugadores. James Rodríguez está recuperando mejores condiciones; Alexandre viene de una grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Hay que tener paciencia y entender que no volverán a ser lo que eran. Intentaremos tenerlos en las mejores condiciones físicas. Primero hay que recuperar la mejor forma física para luego ganar espacio en el grupo”, expresó Dorival.

Y expresó que el colombiano no está del todo descartado para el partido de vuelta contra el Flamengo en la final de la Copa de Brasil: serie en donde James no tuvo minutos en la ida del Morumbí.​

James Rodríguez. Foto: afp

Desde su llegada a Brasil, James Rodríguez ha disputado un total de seis partidos entre Brasileirao y Copa Sudamericana, y suma dos goles en 296 minutos con la casaca del equipo paulista.

