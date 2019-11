DT de Palmeiras le baja la caña a Borja y su empresario lo defiende

El delantero Miguel Ángel Borja fue duramente criticado por su entrenador.



"Quizás no era una estrella", dijo.

La declaración completa al programa 'Bola da vez', de Espn Brasil, fue esta:



"Borja, al contrario de lo que pueda parecer, no tenía un historial tan bueno antes de llegar a Palmeiras. Llega al Atlético Nacional, un equipo que ya estaba jugando muy bien con Reinaldo Rueda. Lo contratan para las semifinales de Libertadores, él anota en todos los partidos y es campeón y es tratado como una estrella. Los clubes lo querían y eso lo convirtió en una estrella. Quizás no lo era ", dijo Mano Menezes.



El DT añadió que el proceso de adaptación de un jugador no fue bueno.



El colombiano llegó a Palmeiras en el 2017 después de que Atlético Nacional ganara la Copa Libertadores de América y la Copa Colombia.

Miguel Ángel Borja tuvo un paso por la Selección Colombia y fue convocado al Mundial de Rusia. Foto: EFE

El empresario del jugador, Juan Pablo Pachón, contestó en un extenso comunicado en defensa de su representado.



En el comunicado, tras recordarle al DT en extenso los títulos colectivos e individuales de goleador del jugador, dice:



"El 2019 seguramente ha sido uno de los años más difíciles en la carrera de Miguel Angel, pues su bajo rendimiento en el mes de febrero le costó la titularidad, pero también cabe recordar que después de meses de no ser tenido en cuenta, Miguel volvió a la titularidad los 2 partidos de la tercera ronda de Libertadores y no solo marco gol en cada uno de estos partidos sino también fue nombrado mejor jugador del partido, pero desafortunadamente para la siguiente ronda y ante los ojos de todo el continente, inexplicablemente no fue tenido en cuenta y nuevamente Palmeiras fue eliminado con Miguel Borja en el banco".



El comunicado completo es este:

Comunicado del empresario Juan Pablo Pachón en respuesta a las críticas del DT Mano Menezes al jugador Miguel Ángel Borja. Foto:

