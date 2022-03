El baterista del grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió a los 50 años en Bogotá, antes de la presentación de la agrupación en el Estéreo Picnic.

Miembro de una de las bandas de rock alternativo más influyentes y aplaudidas por la crítica en el mundo, Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor de Queen.

Con la camiseta de la Selección Colombia

Desde la noche del viernes, cuando se confirmó su muerte, corre en redes sociales un video del baterista cuando lució en un concierto brindado en Fresno, Estados Unidos, la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol.

Fue en 2019, cuando Hawkins, reversionando a Freddy Mercury, lució a su manera la camiseta amarilla del seleccionado, que decía en la espalda Taylor.



El baterista le cortó las mangas y se puso la camiseta a manera de esqueleto. Así estuvo en el escenario.

¡Gracias por tu música, Taylor Hawkins!



Recordamos al legendario baterista de Foo Fighters, siendo dueño de la escena en Fresno, reversionando a Freddy Mercury y con la camiseta de la Selección Colombia... el país donde lo sorprendió la muerte inesperada. pic.twitter.com/4zrxHAO54X — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2022

Hawkins era parte desde 1997 de los Foo Fighters, cuando fue contratado por el cantante principal y antiguo baterista de Nirvana, Dave Grohl, aportando la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to Fly" y "Best of You".



