TAS falla a favor de la Fifa en tema de aumentar plazo de convocatoria

El Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS) le dio la razón a la Fifa y rechazó la solicitud de laLiga, que instauró una demanda por permitir a la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) aumentar el plazo de convocatoria de internacionales de 9 a 11 días.

"La decisión de compromiso de agregar dos días adicionales en lugar de tres según lo solicitado por la confederación suramericana Conmebol fue tomada por el organismo competente de la Fifa después de consultar a todas las partes interesadas relevantes y después de tomar en cuenta todas las circunstancias relevantes, en particular, los desafíos creados por la pandemia de Covid. y especialmente consideraciones de salud para los jugadores", indicó la Fifa en un comunicado.



Y agregó: "La decisión del TAS de hoy confirma la legalidad de la decisión de la Fifa y rechaza por completo los argumentos de LaLiga española. Esperamos que la liberación de jugadores para las próximas eliminatorias de la Copa Mundial de la Fifa en América del Sur se produzca de acuerdo con la reciente decisión de la Fifa, cuya legalidad y legitimidad ha sido reconocida hoy en la decisión del TAS de hoy".



LaLiga afirmaba que "en otras confederaciones como Uefa o Concacaf no se amplió en dos días el período a pesar de disputar el mismo número de encuentros de selecciones" y que las propias confederaciones hicieron "el esfuerzo de adaptarse a un plazo de diez días" con el objetivo de no afectar a las ligas nacionales.



En este caso, el permiso de Fifa a Conmebol afecta a la competición doméstica española ya que aquellos jugadores que viajen con su selección no podrían disputar la cuarta jornada del campeonato.



Deportes