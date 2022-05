El Tango D10S, un avión que homenajea al astro del fútbol Diego Maradona y que volará al Mundial de Catar, fue presentado este miércoles en la provincia de Buenos Aires.

El exdefensa de la selección argentina Juan Pablo Sorín fue el conductor del acto en el que se presentó este avión privado de un grupo empresario. La aeronave funciona también como un museo itinerante y recorrerá el mundo.



(Lea también: Cali vuelve a La Bombonera, un escenario que lo hizo temblar)



La presentación se realizó en el Aeropuerto de Morón y contó también con la participación de la periodista Agustina Casanova.

Así se gestó el homenaje a Maradona

El avión fue intervenido por el artista plástico Maximiliano Bagnasco y tiene pintado una imagen de Maradona besando la Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial de México 1986.



El Tango D10S se encuentra intervenido con imágenes, que se adentraron en la retina de los argentinos, como al astro del fútbol besando la copa y un perfil visto desde atrás cantando el himno.



"No queríamos que fuera un ploteo, sino una obra de arte. La idea me llegó gracias a los fanáticos del Diego y en una semana de trabajo, junto a mi ayudante, logramos finalizar este avión con un resultado satisfactorio", relató Bagnasco en diálogo con la plataforma Twitch del Diario Olé.



(Además: Deportes Tolima: gran triunfo en Brasil y va a octavos en la Libertadores)



Al lanzamiento acudieron compañeros de Maradona que ganaron ese Mundial como Sergio 'Checho' Batista, que también llegó a dirigir a la selección argentina, y Ricardo Bochini.



"Hoy (jueves) le estamos haciendo otro homenaje al más grande que nos dio tantas alegrías y espero que Argentina vuelva a ser campeón del mundo en Catar", deseó Bochini en medio del acontecimiento. "Además, siempre voy a estar agradecido al Diego por todo lo que dijo y pensó de mí", agregó, en recuerdo a todas las veces que Maradona afirmó públicamente su idolatría por Bochini y del cual tomó como influencia para su propio estilo de juego.

Las hijas de Maradona asistieron a la presentación



También estuvieron presentes las hijas del diez, Dalma y Giannina Maradona que agradecieron el cariño que expresan los fanáticos de su padre.



"No podemos creer esta locura y el amor, que trasciende absolutamente todo", dijo Dalma frente a la prensa que estaba cubriendo el evento.



Por su parte, Giannina expresó: "No es un evento en el que te das cuenta que no está. Es algo con lo que vivimos todos los días".



(En otras noticias: Guerra de barras: hinchas del Cali fueron apuñalados en Argentina)



La aeronave recorrerá algunas provincias de Argentina para que los fanáticos puedan conocerla y dejarle un mensaje de voz a Maradona que será llevado hasta el cielo.



DEPORTES

Con Efe