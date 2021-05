Tolima, obligado a ganar en Argentina, y pendiente de la Liga

Deportes Tolima visita a Talleres de Córdoba (7 p. m. TV de Directv Sports, canal 610) en la cuarta jornada de la Copa Suramericana, a la que llega necesitado, como último del grupo y con pocas opciones de avanzar a siguiente fase.

Tolima encara una semana muy complicada en la que ha acumulado viajes, desgaste y minutos en cancha antes de enfrentar al Deportivo Cali en partido de vuelta de cuartos de final de la liga local, programado, de momento, para este viernes 14 de mayo, aunque en espera de la situación en el país.

Hernán Torres, técnico del Tolima. Foto: Dimayor - Vizzor Image



Si Tolima, que gana la serie 3-0 avanza a la semifinal contra La Equidad, no podría jugar el domingo, ya que no tendría los tres días de descanso que indica el reglamento.



El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo ayer en Win Sports que esa semifinal se jugaría el lunes. Pero hay otro problema, y es que Tolima tiene otro partido de la Suramericana contra Emelec, en Guayaquil, el martes. Jaramillo agregó que ese partido está en proceso para ser aplazado, pero se espera respuesta de la Conmebol.



“Si no se da, empezaríamos a jugar la semifinal el fin de semana del 22 de mayo”, dijo. Resta esperar también si el clasificado es el equipo de Ibagué o el Cali logra remontar.



En la Suramericana, Tolima viene de enfrentar el pasado viernes a Emelec de Ecuador, en partido que tuvo que disputar en Lima, por la situación del país, y quedó 1-1. Así que desde Perú, donde adelantó la recuperación y un entrenamiento, tomó ruta hacia Argentina para encarar el juego de este martes.



“Enfrentamos a un rival importante, sólido. No puedo demeritar el gasto de los jugadores, no fue el resultado que queríamos, pero trabajamos para conseguirlo. Quedan nueve puntos, mientras que haya vida nosotros seguimos aferrados a esa ilusión”, dijo el DT Hernán Torres.



Tolima, con solo dos puntos en la tabla, está obligado a ganar de visitante para no quedar eliminado prematuramente. El equipo colombiano está en el cuarto lugar, a cinco puntos del líder, que es Emelec. Para seguir con vida en el torneo deberá empezar por ganar este partido. Luego enfrentará de visita a Emelec y de local a Bragantino. El DT Torres no pierde la esperanza. “Quedan nueve puntos, mientras que haya vida nosotros seguimos aferrados”.



DEPORTES Y AGENCIAS

