Medellín, a sentenciar la llave contra Táchira y seguir en la Copa

Independiente Medellín enfrentará este martes al venezolano Deportivo Táchira con la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores-2020 prácticamente en el bolsillo, tras golear 4-0 a su rival la semana anterior.

"Tenemos los pies en la tierra, esto recién empieza. No podemos ponernos eufóricos", dijo sin embargo a la prensa el técnico del DIM, el paraguayo Aldo Bobadilla.



El partido de vuelta del cruce se disputará en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, después del cómodo triunfo del 'Poderoso de la Montaña' en el encuentro de ida en el Atanasio Girardot, el martes pasado, con anotaciones de Javier Reina (3, 43), Larry Ángulo (23) y Juan Manuel Cuesta (70).



Bobadilla no quiere saber de milagros ajenos y, por ello, prometió "llevar todo a Venezuela" para sellar el boleto. Cumplió, aunque el lateral derecho Didier Delgado quedó excluido de la lista de viajeros por una lesión muscular.



El Táchira ha tenido un pobre comienzo de año después de reestructurar su nómina. El equipo entrenado por Juan Domingo Tolisano ha sido incapaz de marcar en sus tres primeras presentaciones de 2020, extrañando al delantero argentino Lucas Gómez, quien migró a Bolivia con Santa Cruz tras anotar 16 goles en 39 partidos de la primera división de Venezuela en 2019.



Además de la aplastante derrota sufrida en la Libertadores, los aurinegros empataron 0-0 con Academia Puerto Cabello y perdieron 1-0 ante Aragua en el arranque del campeonato local. Pese al mal momento, Tolisano pide a los suyos "hacer la tarea" frente al DIM. "Más allá de que entendemos que la clasificación es distante por el resultado, debemos ganar en casa", comentó.



Independiente Medellín viene de vencer 3-1 el viernes a Patriotas de Bogotá en la liga colombiana. "Nos sirve para fortalecernos", celebró Bobadilla. La cita fue banco de pruebas para jugadores jóvenes que podrían tener nuevas oportunidades en la visita al Táchira.



El ganador de la llave se medirá en la próxima ronda de la Libertadores al triunfador entre Atlético Tucumán y The Strongest, que el miércoles chocarán en casa de los argentinos tras una victoria 2-0 de los bolivianos en los 3.600 metros de altura de La Paz.

Alineaciones probables

Deportivo Táchira: José Contreras - Pablo Camacho, Nicolás Foglia, Carlos Vivas, Anthony Graterol - Javier Liendo, Carlos Cermeño - Marlon Fernández, Miguel Camargo - Jacobo Kouffati, Edgar Pérez Greco. DT: Juan Domingo Tolisano.



Independiente Medellín: Andrés Felipe Mosquera - Luis Mena, Yulian Gómez, Jesús Murillo, Andrés Cadavid - Adrian Arregui, Larry Angulo - Javier Reina, Andrés Ricaurte, Maicol Balanta - Juan Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.



Hora: 5:15 p. m.

TV: Fox SPorts 2



AFP