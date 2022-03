Uruguay y Ecuador se unieron este jueves a Brasil y Argentina y completaron el cuadro de equipos clasificados con cupo directo para el Mundial de Catar 2022.

Estos cuatro equipos estarán en el sorteo de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el próximo primero de abril, en el Centro de Convenciones de Doha.



La Selección Colombia, que venció 3-0 a Bolivia, solamente puede aspirar ahora a un cupo por la vía del repechaje. Perú, que perdió 1-0 contra Uruguay en Montevideo, aún tiene esa quinta casilla, con 21 puntos, pero ahora con un solo punto de ventaja sobre Colombia y dos sobre Chile, que fue goleado 4-0 por Brasil.

Así quedó la tabla de posiciones de la eliminatoria

Así quedó la tabla de la eliminatoria antes de la última fecha. pic.twitter.com/ljzFx4ArhO — Orlando Ascencio (@josasc) March 25, 2022

El cupo para el repechaje se definirá el martes, a partir de las 6:30 de la tarde, con los siguientes partidos: Venezuela vs. Colombia, en Puerto Ordaz; Chile vs. Uruguay, en Santiago, y Perú vs. Paraguay, en Lima.



Lea aquí qué resultados necesita la Selección Colombia para ir al repechaje, que será contra el quinto clasificado de Asia (Australia o Emiratos Árabes).



DEPORTES