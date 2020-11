Argentina, con siete puntos, es líder de la tabla de posiciones de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 en Suramérica tras el empate 1-1 contra Paraguay.

Brasil le sigue con seis unidades, lo mismo que Ecuador. Colombia tiene cuatro puntos, fruto de una victoria contra Venezuela y el empate con Chile.



Le puede interesar: (Colombia, a la batalla y por tres puntos contra Uruguay)



Este jueves se disputarán los siguientes partidos de la fecha 3:

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Perú

Brasil vs. Venezuela.



La tabla



Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG

1 Argentina 7 3 2 1 0 4 2 2

2 Brasil 6 2 2 0 0 9 2 7

3 Ecuador 6 3 2 0 1 7 5 2

4 Paraguay 5 3 1 2 0 4 3 1

5 Colombia 4 2 1 1 0 5 2 3

6 Uruguay 3 2 1 0 1 4 5 -1

7 Chile 1 2 0 1 1 3 4 -1

8 Perú 1 2 0 1 1 4 6 -2

9 Venezuela 0 2 0 0 2 0 4 -4

10 Bolivia 0 3 0 0 3 3 10 -7



Deportes