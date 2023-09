Brasil, con una sólida victoria de 5-1 sobre Bolivia, y Uruguay, que le pintó la cara a Chile en el estreno oficial de la era Bielsa, tomaron el control de la eliminatoria sudamericana al Mundial-2026, que este viernes cerró la disputa de la primera fecha.

Sudamérica dispone para esta eliminatoria de seis cupos directos para diez seleccionados y el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente.

Dos boletos más en juego que en anteriores previas mundialistas. La primera fecha de la extensa eliminatoria sudamericana, que concluirá a mediados de septiembre de 2025, comenzó el jueves con las victorias de Argentina y Colombia por 1-0 sobre Ecuador y Venezuela, y el empate sin goles entre Paraguay y Perú.

Un Brasil arrollador no tuvo piedad con Bolivia

En interinato en la Seleçao hasta que el italiano Carlo Ancelotti finalice su contrato con el Real Madrid a mediados de 2024, el técnico Fernando Diniz le dio a Brasil su primera victoria camino al Mundial-2026 con una cómoda goleada de 5-1 sobre Bolivia en Belém.



El entrenador del Fluminense trajo su idea de 'jogo bonito' a la concentración del pentacampeón mundial, y encontró intérpretes de lujo para llevar a cabo ese plan: Rodrygo (24 y 53 minutos), Rapinha (47) y Neymar (61 y 90+3).



Además, Brasil no encontró resistencia en una Bolivia carente de ideas, que pudo irse peor de vapuleada de no ser por las oportunas intervenciones del golero Guillermo Vizcarra, que hasta se dio el lujo de atajarle un penal a Neymar en la primera mitad. Aún así, la Verde pudo marcarle a Brasil a los 78 por intermedio de Víctor Ábrego.



La noche en Belém fue especial para Neymar una de las flamantes estrellas del fútbol saudí (Al-Hilal) y que tras el fracaso en Catar-2022 había puesto en duda su continuidad internacional.



Su gol a los 61 minutos sirvió para convertirse en el máximo goleador de la selección masculina de Brasil, llegando a 78 tantos en 125 partidos, superando en uno a al Rey Pelé en 92 encuentros disputados entre 1957 y 1971. El récord es un bálsamo para la turbulenta carrera de Neymar, atravesada por lesiones y polémicas.

Mejor no pudo ser el estreno oficial de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay, y nada menos que ante Chile, el combinado al que puso en boca de todos en Sudamérica cuando lo dirigió entre 2007 y 2011, llevándolo al Mundial de Sudáfrica-2010.



Al "Loco" no le tembló la mano para dejar de lado a los históricos goleadores celestes, Luis Suárez y Édinson Cavani, y depositó toda su confianza en jóvenes figuras como los volantes Federico Valverde (Real Madrid) y Nicolás de la Cruz (River Plate), y el delantero Darwin Núñez (Liverpool) para liderar el proyecto al Mundial-2026.



Y fueron justamente sus dos habilidosos mediocampistas los que rompieron el arco de La Roja en el estadio Centenario de Montevideo. Tres goles de gran factura, tejidos colectivamente y con una precisión en el juego de primera, una marca registrada del estilo Bielsa.



"El partido pudo terminar con una diferencia mayor a favor nuestra, pero también con una diferencia menor", dijo Bielsa en rueda de prensa. "Estos partidos y todos los de eliminatorias son muy costosos físicamente, muy intensos, la influencia del desgaste era muy clara. Eso es para todos igual, es muy difícil en el fútbol actual buscar explicaciones o excusas porque no hay mucho espacio para ello. Lo que se busca es conseguir resultados", agregó.

Si Uruguay mostró una cara ofensiva interesante, que augura resultados similares gracias a la filosofía del "Loco", la que Chile exhibió es preocupante, todavía al amparo de los restos de una generación dorada, artífice de los títulos de la Copa América de 2015 y 2016, que no logra recambio.



"Hasta el primer gol habíamos presionado bien. El partido pasó por las pérdidas de balón, los tres goles vienen de pérdidas contra un rival con delanteros rápidos. Esos errores te castigan rápido", lamentó, por su parte, el entrenador de La Roja, Eduardo Berizzo, exdiscípulo de Bielsa.



Ante la Celeste fueron titulares Gary Medel y Charles Aránguiz, mientras que Arturo Vidal ingresó en la segunda mitad y se encargó de marcar el tanto del honor a los 74 minutos.

Resultados de la primera fecha de la eliminatoria

Paraguay 0-0 Perú

Colombia 1-0 Venezuela

Argentina 1-0 Ecuador

Uruguay 3-1 Chile

Brasil 5-1 Bolivia

Tabla de posiciones de la eliminatoria

