Deportivo Cali, Boca Juniors y Ferroviária son los tres primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina tras completarse este domingo la segunda jornada de los grupos A y B.

Los tres equipos han hecho un pleno de victorias en las dos primeras jornadas de la fase de grupos y cuentan con 6 puntos en su casillero, por lo que en la última jornada sólo se disputarán el primer puesto de sus respectivos grupos.

Cali, imparable

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Deportivo Cali obtuvo un sufrido triunfo frente al Olimpia paraguayo, al que venció por 2-1 tras remontar el tanto inicial de penalti de Griselda Garay con un autogol de Camila Barbosa y un tanto de la centrocampista Tatiana Ariza.



Con esta derrota, Olimpia deberá jugarse su pase a los cuartos de final ante Corinthians, vigente campeón de la competición, que este domingo se desquitó de la derrota sufrida en la primera jornada ante Deportivo Cali (2-1) y le infligió una apabullante goleada por 0-5 al Always Ready boliviano.



La goleada le permitió a Corinthians situarse en la segunda plaza del Grupo A, y le vale con empatar ante Olimpia para garantizar su cupo en los cuartos de final, mientras que las paraguayas estarán obligadas a ganar. En última posición quedó el Always Ready, al acumular sendas derrotas y seguir con su casillero a cero.



En el Grupo B, Boca Juniors se impuso por 4-2 a las Ñañas de Ecuador y dejó encarrilado su pase a los cuartos de final, algo que se acabó de concretar con el triunfo de Ferroviária por 0-1 ante el Defensor Sporting uruguayo.



Tanto las argentinas como las brasileñas cuentan con 6 puntos y en la próxima jornada se enfrentarán entre ambos para definir quien termina como primero del Grupo B. A Boca le valdría con un empate para conservar la primera plaza gracias a la mayor diferencia de goles, ya que primero venció por 0-2 al Defensor y este domingo cosechó el triunfo ante Ñañas con un doblete de Camila Gómez, un tanto de Yamila Rodríguez y un autogol de Nelly Córdoba.



Mientras, Ferroviária obtuvo ante Defensor Sporting su segundo triunfo por la mínima con un solitario gol de Rafa Mineira, tras haberse impuesto en la primera fecha por 0-1 a Ñañas con un tanto de Larissa. Defensor Sporting y Ñañas disputarán en la última jornada un duelo de equipos eliminados, donde la principal motivación para ambos será no acabar como colistas del grupo.

