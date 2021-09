Eliminatorias: Colombia sigue en la pelea, pero aún no cuadra caja

En el mejor partido que ha jugado en la eliminatoria, Colombia logró mantenerse, por ahora, en la zona de repechaje para buscar una casilla en el Mundial de Catar 2022, justo en la mitad de la ruta hacia la clasificación.



Esta vez, el equipo que dirige Reinaldo Rueda no solamente hizo la tarea de ganar en casa, sino que mostró muchos momentos de buen juego.



Sin embargo, la Selección todavía paga las consecuencias de los puntos que perdió en la nefasta jornada doble de noviembre del año pasado, cuando sufrió dos estruendosas goleadas que decretaron la salida de Carlos Queiroz (0-3 contra Uruguay en Barranquilla y 6-1 contra Ecuador en Quito).



Esas dos derrotas son en este momento la explicación para la posición que tiene Colombia en la tabla: si bien tiene los mismos pintos que los ecuatorianos, la diferencia de goles juega muy en contra: el equipo que dirige Gustavo Alfaro está con +5 y el de Reinaldo Rueda, con lo sucedido este jueves en Barranquilla, quedó en cero.

Esos puntos no los pudo recuperar ni en La Paz, donde empató 1-1 con Bolivia, ni en Asunción, donde igualó por el mismo marcador contra Paraguay.



En esas dos plazas, el equipo siempre había ganado en las dos últimas eliminatorias, en el caso de Bolivia, y en las últimas cinco, contra Paraguay. Por esta razón sigue en zona de repesca.



Sin embargo, hubo resultados que ayudaron, no tanto en esta jornada, sino en las anteriores: Chile está casi liquidado en su opción de clasificar y Perú perdió 2-0 contra Brasil como visitante. Bolivia y Venezuela siguen ratificando sus debilidades y siguen siendo las dos selecciones más flojas de la eliminatoria suramericana.



El que se volvió a meter a la pelea por la clasificación es Paraguay, que llegó a 11 puntos y quedó a dos de la Selección Colombia, aunque hay que anotar que ya jugaron los dos partidos contra Venezuela, ambos ganados.



Cabe recordar que aún está pendiente una jornada de la programación original de la eliminatoria, que se iba a disputar en marzo de este año y que hace parte de la primera vuelta. Esos juegos se van a disputar en octubre.



Cada punto cuenta y Colombia tiene ahora una fecha triple en octubre muy complicada, contra tres equipos que la superan en la tabla de posiciones: el 7 de octubre visitará a Uruguay en Montevideo; el 10 del mismo mes será local contra Brasil en Barranqilla y el 14, recibirá a Ecuador, también en el estadio Roberto Meléndez.



Son juegos que ahora toman una importancia muchísimo mayor, teniendo en cuenta que es la opción, primero, para desquitarse de los dos rivales que lo metieron en problemas en esta eliminatoria, y segundo, que vienen dos partidos como local que serán claves para seguir en la pelea.



Los antecedentes no ayudan a Colombia en Montevideo, solamente ha ganado una vez en la historia por eliminatorias (0-1, en 1973, con gol de Willington Ortiz) y no suma puntos desde 2001, cuando empató 1-1. Tampoco ha podido ganarle nunca a Brasil en las clasificatorias, ni en suelo colombiano ni de visitante.



Contra Ecuador, en cambio, el balance ha sido bueno: le ha ganado en las últimas cuatro eliminatorias en condición de local. Y hay que estar con el ojo puesto en el resto de las fechas. Colombia sigue en la pelea.



