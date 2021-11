Así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria al Mundial de Catar

Colombia y Paraguay igualaron 0-0 este martes en el estadio Metropolitano de Barranquilla por la jornada 14 de las Eliminatorias al Mundial.



Sin embargo, los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen los mismos puntos que Perú, que es quinta, y uno más que las selecciones de Chile y Uruguay que son sexta y séptima, respectivamente, cuando la diferencia era mayor el mes pasado.



En el partido de cierre, Ecuador venció como visitante a Chile y se acerca a Catar.



Equipo PJ Puntos Diferencia de gol

1-Brasil 13 35 23

2-Argentina 13 29 14

3-Ecuador 14 23 10

4-Colombia 14 17 -1

5-Perú 14 17 -5

6-Chile 14 16 -1

7-Uruguay 14 16 -7

8-Bolivia 14 15 -8

9- Paraguay 14 13 -9

10- Venezuela 14 7 -16



Al mundial clasifican los cuatro primeros clasificados. Además, el equipo en la quinta posición juega un repechaje. Faltan cuatro fechas que se disputarán en el 2022.



Resultados de la fecha 14:

Bolivia (3) - Uruguay (0)



Venezuela (1) -Perú (2)



Colombia (0) - Paraguay (0)



Argentina (0) - Brasil (0)



Chile (0) - Ecuador (2)



EL TIEMPO