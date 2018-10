Suspenden la venta de Wembley tras el retiro de la potencial oferta 

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA por su sigla en inglés) anunció que canceló su plan de vender el estadio Wembley luego de que el potencial comprador, el estadounidense Shahid Khan, retiró su oferta.

"En una reunión reciente, el señor Khan nos expresó que, sin un mayor apoyo dentro del fútbol, su oferta es considerada más divisiva de lo que se esperaba y decidió retirar su propuesta", dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de la FA, Martin Glenn.



El multimillonario hizo pública su oferta en abril y la FA planeaba invertir 600 millones de dólares de los fondos generados por la venta en proyectos e instalaciones para mejorar el fútbol formativo. La potencial venta había sido discutida por el directorio de la FA y la totalidad del consejo del organismo debía votar sobre el tema el 24 de octubre.



Khan, dueño del equipo de fútbol americano Jacksonville Jaguars de la NFL y del Fulham de la Liga Premier inglesa, dijo que su oferta no recibió el respaldo que esperaba.



"En este momento, después de la reunión del consejo de la FA de la semana pasada, parece que no hay un mandato definitivo para vender Wembley y, por consiguiente, mi propuesta actual tendría el respaldo de solo una escasa mayoría del consejo", dijo Khan en un comunicado.



"La intención de mis esfuerzos era, y es, hacer lo correcto para todos de una manera que fortalezca al fútbol inglés y que una a las personas, no que las divida", agregó.



La venta del emblemático recinto deportivo provocó la oposición de varios sectores del fútbol inglés, y algunos críticos de la iniciativa cuestionaron la conveniencia de perder la propiedad de un estadio nacional.



REUTERS