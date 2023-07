El insomnio está a punto de afectar a los fanáticos del fútbol en las Américas, ya que los equipos nacionales se preparan para luchar por la Copa Mundial Femenina 2023 en Nueva Zelanda y Australia (a más de 15 horas de diferencia con Colombia). El equipo de Estados Unidos llega a esta novena edición del torneo como la favorita, mientras que en América Latina la situación de las selecciones es muy diferente.

Los países del hemisferio norte han ganado la Copa en las pasadas ocho ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Las actuales campeonas, Estados Unidos, han ganado el torneo cuatro veces, y Alemania ha ganado dos veces. Pero la tierra de Pelé, Messi y Suárez, Sudamérica, apenas ha tenido una aparición en la final.



Brasil, a pesar de contar con algunas de las jugadoras más celebradas del mundo, como Marta Vieira da Silva, seis veces elegida Mejor Jugadora de la FIFA, y como la rompedora de récords Miraildes Maciel Mota, más conocida como Formiga, solo ha llegado a la final una vez, en 2007, en la que se llevó el segundo lugar.



¿Por qué existe tanta disparidad en una región con una pasión por el fútbol reconocida globalmente? La periodista e investigadora Lu Castro afirma que hay un arraigo a las estructuras de género viejas en las instituciones deportivas femeninas de la región. “Esta situación es aún más profunda en el fútbol y está claramente presente en nuestras entidades deportivas”, dijo. Sin duda, el interés en los equipos femeninos está creciendo, pero la brecha entre la audiencia y el financiamiento entre el fútbol masculino y femenino sigue siendo grande.



Así mismo, los equipos femeninos de Latinoamérica tampoco reciben el mismo reconocimiento público que en el hemisferio norte. Por ejemplo, para presentar el equipo de Estados Unidos para el campeonato de este año se acudió al propio presidente Joe Biden, y a otras estrellas como Taylor Swift.



“Por casi 40 años, la selección nacional de fútbol femenino de Estados Unidos ha demostrado que son unas verdaderas campeonas. Por levantar trofeos, por pelear por la igualdad, de género, estas mujeres han sido una inspiración para todos los estadounidenses de todas las edades”, fueron las palabras del presidente Biden en el anuncio del equipo.



Reconocimiento tardío

El primer torneo de clubes de la Copa Libertadores femenina se llevó a cabo en 2009, cinco décadas después del primer torneo de jugadores masculinos. Y la competencia sudamericana atrae una pequeña fracción de la audiencia y atención mediática que tienen los torneos femeninos europeos en la Liga de Campeones Femenina de la Uefa.



En Argentina, país que actualmente ostenta el título mundial masculino, el equipo femenino nunca llegó más allá de la fase de grupos tanto en la Copa del Mundo como en los Juegos Olímpicos pasados. “No es sorprendente dada la invisibilidad histórica del fútbol femenino, la falta de apoyo institucional y su escasa presencia en los medios, por mencionar solo algunos factores”, dijo la científica social Mariana Ibarra.



En Brasil, al igual que en Alemania e Inglaterra, donde las federaciones nacionales prohibieron el deporte en las mujeres hasta 1970, el fútbol femenino fue restringido por ley hasta 1979. En 1941, el entonces presidente Getúlio Vargas firmó un decreto que privó a las brasileñas jugar fútbol para preservar su “naturaleza maternal”. Si bien en Argentina el deporte no estaba vetado, las jugadoras no fueron consideradas atletas profesionales hasta la década de 1990.



“El fútbol no se veía como un deporte para mujeres”, agregó Ibarra. Para las jugadoras colombianas, poder jugar profesionalmente también es un cambio muy reciente. “La profesionalización del fútbol femenino llegó solo después del apoyo de la Fifa al deporte”, dijo la historiadora Gabriela Ardila Biela. Hasta el día de hoy, las jugadoras colombianas no tienen la oportunidad de jugar profesionalmente en su país, a pesar de la presión de las entidades deportivas.



Por ejemplo, en 2019, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y la Fifa establecieron por regla que los equipos masculinos solo pueden participar en competiciones internacionales si el club invierte en equipos femeninos profesionales.

Juegan a pesar de todo

Los tres países sudamericanos que se clasificaron a la Copa de 2023, Argentina, Brasil y Colombia, pueden presumir de sus clubes pioneros que les abrieron el camino al fútbol femenino, como UAI Urquiza de Argentina, una asociación entre una universidad privada y un club de trabajadores ferroviarios de Buenos Aires fundado en 1950.



El club fue indirectamente responsable de la profesionalización del fútbol femenino en ese país. Los deportistas masculinos habían logrado su reconocimiento como atletas profesionales después de una huelga en 1931, pero las mujeres tuvieron que esperar otros 87 años.



Después de que la jugadora de UAI Urquiza, Macarena Sánchez, demandara al club en 2019, el sindicato de futbolistas argentinos la reconoció como trabajadora, allanando el camino para las atletas argentinas.

Mariana Ibarra aseguró que a medida que los grupos feministas se han vuelto más fuertes en Argentina, el apoyo al deporte también ha comenzado a crecer. “Muchas de las jugadoras que se dirigen a la Copa del Mundo 2023 son protagonistas de este momento transformador que impregna todas las áreas, incluidos el deporte y la política”, dijo la experta.



Por su parte, en Brasil, un torneo creado y patrocinado en el 2013 le dio impulso al deporte. Sin embargo, diez años después, las condiciones no son ideales.



Eso se evidencia con varios hechos. Unas semanas antes de que la entrenadora sueca Pia Sundhage anunciara la conformación de la selección nacional brasileña para 2023, un equipo de Rondônia, el Real Aríquemes, se negó a jugar porque no se les había pagado el salario durante dos meses. Mientras tanto, el Ceará Sporting Club disputó toda una competición con su equipo amateur, con jugadoras de tan solo 14 años en el campo. El club había despedido a la mayoría de sus jugadoras profesionales para ahorrar dinero y ayudar al equipo masculino a evitar el descenso. Si esta es la realidad del país más grande y rico que representará a la región en el Mundial, ¿qué podemos esperar para la región en la arena mundial?



Mientras tanto, la audiencia de la Copa Mundial Femenina 2019, celebrada en Francia, se duplicó en Brasil, alcanzando los 108 millones de espectadores, por lo que los organizadores del evento son optimistas para 2023, a pesar de la diferencia horaria. Como dijo la jugadora estrella Formiga en una entrevista, el fútbol femenino está ganando cada vez más atención del público. “Hemos recorrido un largo camino. Ahora solo necesitamos que los clubes abracen el deporte”, dijo.



MATÍAS PINTO*

AMERICAS QUARTERLY

SAO PAULO



(*) Historiador y periodista que cubre la intersección entre el fútbol y la política en América Latina.



Todas las selecciones tienen sus reclamos

Por: Antoine Maignan - AFP – Sídney



El Mundial Femenino está en una encrucijada de reivindicaciones que sacuden a esta disciplina, entre revueltas de las jugadores y desigualdades en el trato, sembrando el temor a que aumente la brecha que separa a las potencias futbolísticas del resto.



En una de las dos caras de la moneda, la de los mastodontes europeos y norteamericanos, sus nutridos staffs, sus tecnologías de punta y sus federaciones adineradas. En el otro están las selecciones que van a remolque en cuanto a recursos, a las que no se les ha regalado nada, que pelean por hacerse un nombre y que incluso piden donativos para financiar sus competencias.



Es una de las paradojas de este Mundial, que podría marcar un antes y un después en el fútbol femenino y llevarlo a otra dimensión.



Aún resuena el anuncio de la Fifa, que triplicó las dotaciones del Mundial en comparación con la edición 2019 en Francia, elevando los premios a un total histórico de US$ 152 millones, seis veces más que lo destinado para el Mundial de 2015 en Canadá. Cada futbolista seleccionada para el evento recibirá un mínimo de US$ 30.000, cifra que podría elevarse a US$ 270.000 para cada una de las 23 campeonas del mundo.

El equipo jamaiquino

“Estoy tan orgullosa de formar parte de este cambio. He visto al fútbol femenino pasar de cero a cien. Pero creo que es sólo el primer paso, el camino es aún largo comparado con los hombres. Espero que lo podamos construir a partir de esto”, dijo la defensora australiana Ellie Carpenter sobre esta evolución inédita del fútbol femenino.



A pesar de ese mensaje de esperanza, el viento de revuelta en el seno de las selecciones femeninas para reivindicar más derechos, consideración y equidad, no se ha dejado sentir nunca, menos en vísperas de este Mundial.



El simple ejemplo de Jamaica es revelador. Las Reggae Girlz disputan su segunda Copa consecutiva, pero a unos días del inicio, las jugadoras emitieron un comunicado en el que denunciaban “la extrema desorganización” de su selección y pidieron ayuda después de haber renunciado a varios partidos en los últimos meses por motivos logísticos. La madre de Havana Solaun, centrocampista jamaicana, lanzó una colecta en internet para cubrir los gastos de alojamiento del equipo, logrando reunir cerca de 50.000 dólares a mediados de julio.



La selección nigeriana también está al borde de la crisis: el seleccionador Randy Waldrum criticó ampliamente las condiciones de preparación del torneo en el pódcast Sounding Off on Soccer, lamentando sobre todo la cancelación de una concentración de entrenamiento por parte de la Federación. Recordó que sus jugadoras tuvieron que boicotear entrenamientos en plena Copa de África en 2022 para lograr el pago de sus primas.



Sudáfrica también decidió boicotear su partido de preparación contra Botsuana el 2 de julio, después de haber firmado contratos que, según las jugadoras, no cumplían los acuerdos.



“Es exasperante”, dijo recientemente la jugadora símbolo de esta lucha por la igualdad, la estadounidense Megan Rapinoe, al ser interrogada sobre estos casos. “No debería ser así. Pero creo que cada vez es mejor. Ahora hay más medios en los que esos equipos pueden apoyarse”.



Las reivindicaciones no se ciñen sólo sobre las naciones con presupuestos más modestos. Las canadienses amenazaron con una huelga para lograr más recursos, y varias francesas se retiraron de la selección para presionar la destitución de su seleccionadora Corinne Diace. Y España se presenta en el Mundial sin una docena de ‘rebeldes’ que critican desde tiempo atrás los métodos del entrenador Jorge Vilda. Aunque en su caso, estas quejas no fueron atendidas.

