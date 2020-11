Golpe final para el Cúcuta Deportivo: ordenan su liquidación

Cúcuta Deportivo tocó fondo. Este miércoles la Superintendencia de Sociedades ordenó el inicio del proceso de liquidación judicial del equipo debido a su incumplimiento en el pago a sus acreedores, en el acuerdo de reorganización.

El club ya había solicitado a la Dimayor hace un par de días un adelanto de 1.500 millones de pesos, destinados para el pago de diferentes deudas que hasta la fecha no ha cumplido y que le podrían hacer perder el reconocimiento deportivo. Por eso en la audiencia pidió que se aplazara unos días, pero esta le fue negada.



"Se presentaron denuncias de incumplimiento tales como de la Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte con los que no hubo normalización, este despacho advierte que no hubo formalización con la totalidad de los acreedores por lo que se procede a decretar la liquidación judicial", manifestó el despacho durante la audiencia.



En una carta que el club le envió previamente a la Dimayor, José Augusto Cadena, dueño y presidente del Cúcuta, señaló cómo sería distribuido el dinero que le adelantaría el ente: 910'302.704 millones para el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta, 543'376.260 para el Municipio de Cúcuta, 2'070.791 para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 340'000.000 para la DIAN.



