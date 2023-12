Real Madrid y Barcelona se quedan solos en la Superliga: 'Es un torneo de barra de bar'

Este jueves, un tribunal de Luxemburgo falló en contra de la Uefa y la Fifa sobre sus normas en la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan los Derechos de la Unión, decisión celebrada por el Real Madrid y el Barcelona de España, principales clubes.



"Estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo en el que podremos trabajar en libertad", expresó Florentino Pérez, presidente del club blanco.



Y agregó: "Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades".

Bernd Reichart, consejero delegado de A22, empresa promotora de la Superliga, afirmó tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han "ganado el derecho a competir" y que los aficionados podrán ver gratis los partidos.

Sin embargo, la decisión no cayó bien en varios sectores del fútbol europeo, federaciones, países, clubes, y algunas organizaciones se han mostrado en contra del fallo y de la posible creación de una Superliga Europea.

Inglaterra creará una ley 'anti Superliga'

El Gobierno británico insistió en su intención de aprobar este año la reforma del fútbol inglés que, entre otras medidas, pretende prohibir a los clubes adherirse a competiciones externas a la Uefa, Fifa y Premier League.



"El intento de crear una competición rupturista fue un momento decisivo en el fútbol inglés y universalmente condenado por los aficionados, clubes y el Gobierno. Tomamos la acción decisiva en ese momento de llevar a cabo una reforma de la gobernanza del fútbol, que pedía la creación de un regulador independiente", dijo el ministerio de cultura y deportes británico en un comunicado.



"Pronto sacaremos adelante la legislación que haga esto realidad y que evitará que los clubes se unan a estas competiciones en el futuro", añadió.



Esta reforma se lleva desarrollando desde 2021, cuando doce clubes europeos, entre ellos seis ingleses -Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City y Manchester United-, se proclamaron fundadores de la Superliga Europea, que prometía partidos más atractivos y un mayor sustento económico.

Manchester City vs. Leipzig. Foto: EFE

Tras la repulsa por parte de las aficiones de la Premier League, con protestas tanto dentro de los campos como fuera de ellos, los seis clubes se apartaron del proyecto, al menos de forma pública, y en el Gobierno británico comenzó a fraguarse una reforma del fútbol inglés.



Esta reforma incluye la creación de un regulador independiente que medie en disputas, mejorar el test a dueños y propietarios para evitar problemas económicos en los clubes, así como la entrada de clubes estado, incrementar la representación del aficionado y que tenga poder de decisión y mejorar el reparto de dinero en la pirámide del fútbol inglés.



Ese regulador independiente también tendría el poder de prohibir que los clubes puedan unirse a competiciones no reconocidas por la Premier League.

Lens, sin consuelo tras perder 6-0 contra el Arsenal. Foto: Ian Kington. AFP

Los clubes europeos se oponen a la Superliga

El Bayern Múnich, uno de los clubes más laureados del continente, también ha expresado que su postura contraria a la Superliga no ha cambiado tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.



Jan-Christian Dreesen, director general del club bávaro y vicepresidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), indica en un comunicado que han tomado nota de la sentencia, pero que "esto no cambia la actitud del FC Bayern y de la ECA de que una competición de este tipo representaría un ataque a la importancia de las ligas nacionales y al fútbol europeo".

Bayern Múnich vs. Manchester United Foto: Tobias Schwarz. AFP

"La Bundesliga constituye la base del FC Bayern, al igual que todas las ligas nacionales constituyen la base de los clubes de fútbol europeos. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra profunda convicción fortalecerlos, no debilitarlos. También apoyamos las competiciones europeas de clubes bajo el paraguas de la UEFA. Así que una vez más está muy claro: la puerta de la Superliga en el FC Bayern permanece cerrada”, asegura.



El Manchester United también se desmarcó de la Superliga Europea y aseguró que sigue comprometido con las competiciones UEFA y con la Premier League.



"Nuestra posición no ha cambiado. Estamos completamente comprometidos con la participación en las competiciones de la Uefa y en cooperar con la Uuefa, la Premier League y el resto de clubes de la ECA para el desarrollo del fútbol europeo", dijo el United en un comunicado.



El United formó parte de los doce clubes que fundaron la Superliga, junto a otros cinco ingleses.

Manchester United, eliminado de la Champions Foto: AFP

Por su parte, el Atlético de Madrid aseguró este jueves que: "La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada", compartió el club en su página web.



Además, recuerda que: "La resolución sobre el marco de autorización previa de otras competiciones se refiere a estatutos antiguos de la Uefa que ya fueron modificados en junio de 2022".



"La Asociación de Clubes Europeos (ECA) y Uefa han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que Uefa es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta, deciden al 50 % a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición", apunta.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid Foto: Rodrigo Jiménez. Efe

En Italia, la Roma fue equipo de su país en posicionarse tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Tras la sentencia de hoy del Tribunal de Justicia Europeo sobre el caso de la Superliga, Roma reitera su posición respecto a los valores y el futuro del fútbol europeo. El club no apoya en modo alguno ningún proyecto de la llamada Superliga, que representaría un ataque inaceptable a la importancia de los campeonatos nacionales y a las bases del fútbol europeo", expresó el combinado 'giallorosso' en un comunicado oficial.



"Roma cree que el futuro y el bienestar del fútbol europeo solo pueden garantizarse con el trabajo conjunto de los clubes a través de la ECA, en estrecha colaboración y asociación con la Uefa y la Fifa", añadió.

Sevilla vs. Roma, final de la Europa League Foto: Odd Andersen. AFP

Javier Tebas apunta contra la Superliga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga "no supone una autorización para su celebración", dijo que se juega "veinticinco cenas a que en dos años, seis o en ocho" no habrá competición e ironizó con que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, "nunca pierde" y el entorno del club blanco "construye la historia".



"Lo que dice la sentencia es que el tribunal nacional es el encargado de ver si las normas que ha puesto Uefa para autorizar competiciones cumplen la transparencia y la no discriminación y dice que la Uefa y la Fifa tienen que tener normas claras en esa materia de transparencia y no discriminación. No autoriza la Superliga", subrayó.



Tebas subrayó en varias ocasiones que: "No hay ninguna opción de que en uno o dos años haya Superliga".



"Hay que leer la sentencia de 75 páginas que remite al tribunal nacional, a que tome una decisión si las normas que tiene la Uefa actualmente cumplen la transparencia y no discriminación y si las normas se pueden someter a ello", comentó.

El presidente de la La Liga de fútbol, Javier Tebas, ofreció una conferencia de prensa en Cali. Foto: EFE

"Habrá que esperar una sentencia de un tribunal español. La Uefa no va a tener problemas en demostrar lo que piden. Quedan como mínimo ocho años para que un juzgado autorice la Superliga", expresó Tebas.



"El entorno del Real Madrid ha construido la historia. Viene construyendo el relato de que iban a ganar y no queda más remedio que decir que van a ganar. No es así. Remito a que os leáis la sentencia", apuntó Tebas, que pasó a calificar la Superliga como una "competición de barra de bar de las seis de la mañana".



"Ya me voy a las seis. No tiene la licencia. Han llevado a la intoxicación y un relato que no es cierto. Me juego 25 cenas a que en dos años y en seis y en ocho tampoco hay", manifestó.

El presidente de La Liga Javier Tebas posa a su llegada al estreno del espectáculo . Foto: EFE

Tebas dijo sobre Bernd Reichart, consejero delegado de A22: "¡Cómo puede decir que va a ser gratis! Tiene que ir embriagado de éxito, que es lo que se toman a las seis de la mañana en ese bar. Si su jefe Florentino Pérez lo escucha lo despide. Es imposible con los números que dicen tener. La Superliga mata las ligas nacionales. No lo aceptaría ningún club, muy poquitos. Las posibilidades son cero de hacer la Superliga", dijo Tebas, "muy contento porque tengo más seguridad en lo que va a pasar".



"La sentencia no dice que UEFA no pueda tener monopolio de competiciones, lo que dice que dentro de esa posición monopolística hay una parte, al autorizar competiciones, que puede tener un abuso de poder", señaló.



"Ahora no se podrían juntar clubes para una Superliga al amparo de la UEefa. Por libre lo han podido hacer como los amistosos. Ya he visto la declaración de clubes apoyando a clubes, solo he visto uno, el que va a jugar el torneo bilateral que se llama Barcelona", confesó.

Florentino Pérez y James Rodríguez Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Tebas coincidió en la sede del Consejo Superior de Deportes con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pero no se saludaron ni intercambiaron ningunas palabras.



"No le he saludado ni creo que me salude para hablar de esto. Puedo estar cerca físicamente pero intelectualmente en las antípodas. Hablé con él hace unos años y es imposible avanzar. Es un modelo muy en contra de las ligas nacionales. ¿Qué supondrá para nuestra Liga que el campeón no acceda a una Liga de Campeones? Es lo que han creado", dijo.



"Si triunfasen las teorías del Madrid perdería el aficionado y todo el deporte en general. No hay posibilidad de negociar. Cuando te quieren echar de tu casa no puedes negociar. No negocio nada de este tema", apuntó.



"Han ido a los tribunales y sigamos en ese camino. Que decida el Tribunal español. La relación es interesante en muchos aspectos. Ya he visto como se ha autorizado el relato", declaró Tebas, que no piensa en un posible apoyo gubernamental a esta nueva competición.



"No pienso en esas cuestiones. El Gobierno tiene mucho trabajo y temas más importantes que esto. Yo creo que hoy no será su preocupación, hay una resolución", concluyó.

La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante". Foto: EFE

Francia rechaza la decisión del tribunal de Luxemburgo

La Liga Francesa de Fútbol (LFP) reafirmó este jueves su apoyo a las competiciones de la Uefa y su rechazo a la Supeliga, porque "los principios de meritocracia que rigen el fútbol europeo constituyen elementos fundamentales".



"La Liga de Fútbol Profesional apoya inequívocamente las competiciones organizadas por la UEFA", afirmó el presidente de la LFP, Vincent Labrune, en un comunicado emitido tras conocerse el fallo favorable a la Superliga por el Tribunal de Justicia de la UE.

Kylian Mbappé. Foto: EFE

"Nada puede sustituir la legitimidad, la credibilidad y el prestigio de las competiciones europeas, tal como se organizan desde hace más de 60 años", añadió Labrune.



El presidente de la LFP, Vincent Labrune, recalcó que están "muy apegados a los principios del mérito deportivo que deben regir la organización de nuestro deporte", tanto en las clasificaciones para las competiciones europeas como a los principios de ascensos y descensos.



El responsable de la liga francesa insistió en que "si el fútbol es hoy el deporte más importante del planeta es precisamente porque ha sabido crear las bases para unas competiciones sencillas, claras y transparentes".



Y añadió que: "Nada puede ir en contra de este principio intangible que es poder dar a todos el derecho a soñar y poder llegar a lo más alto de la pirámide deportiva".

Kylian Mbappe (C) poco pudo hacer ante el poderìo del equipo inglés. Foto: AFP

La ECA se pronuncia al fallo contra Fifa y Uefa

La Asociación Europea de Clubes (ECA) destacó este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "no respalda de ninguna forma el proyecto de la Superliga", y que "el fútbol está más unido que nunca contra los intentos de unos pocos individuos que persiguen agendas personales".



El colectivo que representa a casi 500 clubes europeos, dijo tomar nota de la sentencia emitida hoy el TJUE, que "para ser absolutamente claros, no apoya ni respalda en modo alguno ningún tipo de proyecto de Superliga", en su opinión.



"Desde que se interpuso la demanda hace dos años, ya se han llevado a cabo progresivas e importantes reformas de gobernanza en el ecosistema del fútbol europeo y en todo el mundo, incluidas nuevas reglas de la Uefa autorización previa de competiciones y en particular reformas bajos el Memorando de Entendimiento de la ECA y la 'Joint Venture' conjunta de la ECA con la Uefa y la ifa, firmado en septiembre y marzo de este año", indicó en un comunicado.



La ECA apuntó que: "Desde la Superliga el mundo del fútbol avanzó en reformas y continuará haciéndolo de forma progresiva".

Luis Enrique (izq.), junto a Nasser Al-Khelaïfi. Foto: Yoan Valat. Efe

"Y lo que es más importante, el fútbol es un contrato social, no un contrato legal. Todo el fútbol reconocido y mundial, que abarca confederaciones, federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados, está más unido que nunca contra los intentos de unos pocos individuos que persiguen agendas personales para socavar los fundamentos y principios básicos del fútbol europeo", agregó.



La ECA aseguró que "continuará trabajando con la UEFA, la FIFA y todas las partes interesadas reconocidas del fútbol para desarrollar el juego de forma pasiva y proactiva, basándose en los principios de la igualdad deportiva y la solidaridad genuina".



"Estos principios están en el corazón de la ECA y en el núcleo del modelo europeo de deporte y en beneficio y prosperidad de todos los niveles de la pirámide", añadió.



Tras el fallo del TJUE, también se pronunció la Unión Europea de Clubes (UEC) para "apoyar decididamente a la UEFA como regulador del fútbol europeo".



"La UEC se opone firmemente a los esfuerzos de la A22 por desestabilizar el juego. La propuesta de la Superliga es una medida elitista destinada a concentrar el poder y las ganancias financieras en manos de unos pocos clubes, socavando el mérito", señaló la otra asociación europea de clubes más modestos

Nasser Al-Khelaifi (centro), dueño del PSG. Foto: Gabriel Bouys. Efe

El presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA) y del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, criticó hoy en rueda de prensa los nuevos planes de Superliga presentados por la firma A22 Sports Management tras conocerse el fallo favorable a este proyecto en el Tribunal de Justicia de la UE.



"No es una cuestión de libertad, sino de crear ligas cerradas", afirmó el magnate catarí en una rueda de prensa telemática junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, el presidente de La Liga Javier Tebas y otros directivos del fútbol europeo.



"Buscan promover una Superliga, algo que me parece muy extraño cuando un trofeo como la Liga de Campeones ha mostrado ser positivo", afirmó.



Como representante de los clubes europeos, Al-Khelaïfi subrayó que a estos les une "no un contrato legal, sino un acuerdo social, unos valores que debemos defender" en el actual momento de divisiones por este proyecto de liga privada.



Al-Khelaïfi también lamentó que el caso en torno a la Superliga se reabra en un momento en el que la UEFA había comenzado reformas necesarias para modificar los fallos advertidos en la competición.



"En los últimos dos años hemos hecho todo lo posible por reformar la competición, incluso trayendo más clubes a la ECA", explicó.

DEPORTES

