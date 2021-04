¿Qué es la Superliga, torneo que tiene en 'guerra' al fútbol europeo?

L a Uefa excluirá a los clubes participantes en una Superliga privada, reafirmó este domingo la instancia que dirige el fútbol europeo, en reacción a las nuevas especulaciones sobre ese hipotético torneo cerrado que entraría en rivalidad con la Liga de Campeones, cuya reforma debe oficializarse el lunes.

"Algunos clubes ingleses, españoles e italianos podrían prever anunciar la creación de una llamada Superliga cerrada", escribió la Uefa en un comunicado, calificando el proyecto de "cínico".



"Como fue anunciado anteriormente por la Fifa los clubes concernidos se verían vetados para participar en toda otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían ver negada la posibilidad de representar a sus selecciones nacionales".



¿Qué es la Superliga?



The New York Times señala que este torneo se disputará con 20 equipos. Los 15 fundadores, entre los cuales están el Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, y demás, tienen cupo fijo y los cinco restantes serán invitados, tras delimitar su rendimiento en cada temporada.



El sistema del torneo tendrá en un principio dos grupos de diez conjuntos y arrancará el agosto. Los tres primeros tendrán una casilla a cuartos de final.



Los conjuntos que queden en la cuarta y quinta casilla jugarán un play off a doble partido. Luego, se jugarán los play off de doble compromiso a partir de los cuartos de final para llegar a la final



El título se disputará en un solo compromiso, no habría ida y vuelta y se jugará en una sede netural.



Por el momento son 12 los equipo que la jugarán fijo, pues lideran la idea. Son ellos: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham, de la Liga Premier; Real Madrid, Barcelona y Atlético, el aporte en España; Juventus, Milan e Inter de Milán de la Serie A.



Un equipo más se sumaría desde Alemania, pero eso dependerá de lo que pase en el futuro. Se sabe que el Bayern Múnich y el PSG no entran en este prestigioso listado.



La publicación confirma que cada conjunto seguirá en la liga local, sin ninguna restricción, y que la idea es que los partidos se disputen entre semana.





