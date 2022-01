En estos momentos, lo único que nos importa es el día a día, ya ni siquiera el partido a partido", dijo este miércoles Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, mientras enfoca a la Copa del Rey y la Supercopa, en la que el equipo rojiblanco no ha estado "a la altura" en los últimos años y en la que este jueves se enfrenta al

Rayo Majadahonda en el estadio Wanda Metropolitano avisado por el pasado reciente.



El pasado curso, en 2020-21, el Cornellá, de la entonces Tercera División, lo eliminó en la segunda ronda por 1-0. En 2019-20, la Cultural Leonesa, de Segunda B, lo apartó de la competición en la prórroga por 2-1.



Son advertencias más que suficientes para Simeone y su equipo, pero también el ejemplo irrebatible de que no ha funcionado el Atlético en esta competición en las últimas campañas. No gana el torneo desde 2013. Y no juega la final de Copa desde entonces, cuando se impuso por 1-2 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.



"Esperemos manejar a partir del trabajo que hicieron el otro día (en la victoria por 2-0 contra el Rayo Vallecano), que fue muy bueno, una línea ascendente y a partir de ahí seguir compitiendo bien. La Copa es muy bonita. En los últimos años no hemos estado a la altura de lo que ha pedido la competencia. Esperemos aprender de aquellos errores y afrontarla con más contundencia, estabilidad y más equilibrio desde el juego", expuso.

Vive el día a día

Diego Simeone Foto: Efe

A 14 puntos del liderato de la Liga, la pregunta al técnico argentino fue si da preferencia a la Copa del Rey y la Supercopa de España, que jugará la próxima semana (12 al 16 de enero) con el formato final four y reúne al Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y el Atlético.



"En estos momentos, lo único que nos importa es el día a día, ni siquiera el partido a partido, con el coronavirus, los positivos, los negativos, los antígenos, el partido que viene, el Villarreal posteriormente, la Supercopa... Mejor me quedo con el día a día", esquivó Simeone. La realidad ahora es la Copa. Y el Rayo Majadahonda.



"Es un equipo que lo viene haciendo muy bien en su categoría. He visto referencias de partidos importantes que ha jugado y lo ha hecho con una intención, sobre todo colectiva, muy buena", avisó el entrenador, que encara la cita sin Stefan Savic, lesionado; sin Kieran Trippier, rumbo al Newcastle y, previsiblemente, sin Joao Félix, Koke Resurrección y Héctor Herrera, ya repuestos de la Covid-19 e integrados a los entrenamientos, aunque a menor ritmo, después de estar inactivos con el grupo desde el 23 de diciembre entre las vacaciones navideñas y la infección de coronavirus.



EFE