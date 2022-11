El seleccionado de Suiza venció a Camerún, 1-0, en el debut de ambos equipos en el Mundial de Qatar 2022.

Embolo, al minuto dos de la parte complementaria, marcó el tanto suizo con el que se abrió el triunfo.



El delantero, de origen camerunés, aprovechó el centro de su compañero desde la derecha y no tuvo sino que empujar el balón a la red.



En el caso de Camerún, la derrota complica mucho el panorama en el grupo y el equipo cuya federación preside Samuel Eto'o no tendrá fácil avanzar de ronda, algo que solo logró en una ocasión anteriormente, en su histórica participación de Italia-1990, cuando se convirtió en el primer equipo africano en llegar a unos cuartos de final.



En aquella edición participó el mítico Roger Milla, que en los prolegómenos del partido de este jueves fue homenajeado por la FIFA, que le entregó un diploma en reconocimiento a su condición de goleador de más edad en una fase final mundialista, al anotar el único gol de Camerún en la derrota 6-1 ante Rusia en Estados Unidos-1994, cuando tenía 42 años y 31 días.

Dos partes muy diferentes

En el inicio del partido, Camerún había tenido buenas oportunidades para adelantarse en el marcador.



En el minuto 10, Karl Toko-Ekambi envió alto en una gran ocasión y en el 14 el arquero Yann Sommer ganó el mano a mano a Eric Choupo-Moting. En el 34, el salvador de los suizos fue el defensa Silvan Widmer, quien se anticipó a Ekambi, que tenía todo a favor.



Los suizos no despertaron hasta avanzada la primera mitad. Jean-Charles Castelletto evitó que Embolo se quedara mano a mano con el portero camerunés, Andre Onana, y en el descuento de la primera parte un balón colgado por Rubén Vargas estuvo a punto de servir para el primero de los suizos, pero Manuel Akanji envía fuera por poco.

Suiza abrió el marcador en el inicio de la segunda parte, con un pase de la muerte de Xherdan Shaqiri que Embolo convirtió en el 48. Una conexión de Choupo-Moting con Asanji estuvo a punto de convertirse en el empate, en el 67, pero Suiza siguió controlando la situación y llegando con más fluidez, mostrando una cara muy diferente a la de la primera mitad.



Vargas, de padre dominicano, tuvo una gran ocasión en el 68. En el 74, el seleccionador camerunés sorprendió sustituyendo a Choupo-Moting, el jugador más activo en su ataque.



Camerún no encontraba el camino y Suiza seguía estando más cerca del tanto. El defensa Castelletto volvió a salvar a los suyos en el 85 y Suiza no pudo respirar tranquila hasta el final, donde pudo festejar ya sus tres primeros puntos. En la segunda jornada, Suiza tendrá un duelo presumiblemente clave para el liderato del grupo, el lunes contra Brasil, mientras que Camerún apurará sus opciones el mismo día frente a Serbia.



