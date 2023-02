Una genialidad de Luciano Rodríguez, que sacó un remate de larga distancia en los minutos finales y celebró su cuarto gol en el Sudamericano Sub'20, le dio este viernes el triunfo por 2-1 a Uruguay sobre Ecuador en el hexagonal final del torneo que se disputa en Colombia.

En el estadio de Techo, el tanto del atacante de Liverpool de Uruguay llegó además minutos después de que el portero Randall Rodríguez le atajara un penalti a Sebastián González. Ecuador, entre tanto, se había ido en ventaja con una anotación de Yaimar Medina, mientras que los dirigidos por Marcelo Broli anotaron el 1-1 provisional con un tanto de penal del mediocentro Fabricio Díaz.

Uruguay, sólido

Con este resultado, Uruguay es líder provisional del hexagonal con seis puntos, mientras que Ecuador sigue en el último puesto sin unidades. La Tri enredó a la Celeste desde los primeros instantes y empezó a ser peligrosa en ataque gracias a la velocidad y actividad de Medina y de Alan Minda, que aprovecharon el espacio dejado por sus rivales en las transiciones.



Sin embargo, el equipo de Broli no dejó de ser peligroso y también se acercó con peligro a la portería de Gilmar Napa con un remate de Sergio García que salió desviado. En ese contexto llegó el tanto de Ecuador. Medina manejó el balón por el costado derecho y cuando logró acomodarse para rematar sacó un disparo de media distancia que se metió en la portería charrúa con complicidad del portero Rodríguez al minuto 13.



Uruguay sufrió como no lo había hecho en el campeonato y tuvo muchas dificultades para romper la defensa rival, bien organizada y liderada por Davis Bautista y Garis Mina. Sin embargo, tuvo su oportunidad más clara con un remate de larga distancia del central Facundo González que se estrelló en el palo al 33 tras el cual recibió el balón Luciano Rodríguez, quien fue derribado en el área por el lateral izquierdo Yeltzin Erique.



El encargado de cobrar fue Díaz, quien mandó el balón al fondo de la red para igualar un encuentro que no estaba siendo fácil para el equipo de Broli. En el segundo tiempo, la Celeste salió a atacar y tuvo la primera oportunidad clara de anotar con un remate de Luciano Rodríguez que atajó Napa al minuto 52. Sin embargo, la Tri reaccionó y tomó el control del partido ante un rival que lució desconocido teniendo en cuenta lo que había mostrado en los otros partidos. Así fue como se sucedieron las llegadas de Ecuador, la primera de las cuales fue un contragolpe liderado por Patrik Mercado, en el que participó Medina y terminó con un remate de Minda que atajó Rodríguez.



El partido perdió intensidad, pero Ecuador consiguió un penalti al minuto 76 cuando Denil Castillo fue derribado en el área por Facundo González. Sin embargo, el encargado de cobrar fue Sebastián González, que había ingresado en la segunda etapa y sacó un remate que atajó, con una estirada notable, el portero Rodríguez. El tanto le dio un segundo aire a la Celeste que consiguió el 2-1 definitivo en una jugada en la que Emiliano Rodríguez le bajó con el pecho el balón a Luciano Rodríguez, que no titubeó y sacó un derechazo de larga distancia que fue imposible de atajar para Napa para darle el triunfo a su equipo.





EFE

