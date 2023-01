Quedaron definidos este sábado los dos cupos que faltaban para completar el hexagonal final del Campeonato Sudamericano sub-20.

Las primeras clasificadas fueron Brasil, Paraguay y Colombia, por el grupo A. Por el B, la fija era Uruguay.



Este sábado Venezuela dio la gran sorpresa al vencer a Chile y asegurar su cupo en la fase final.



También se clasificó Ecuador, que en la última fecha empató 1-1 con Uruguay.

Así se jugará sl hexagonal final

Juan David Fuentes anotó el triunfo de la victoria de Colombia (1-0) sobre Argentina. Foto: EFE

Primera fecha

Martes 31 de enero

Brasil vs. Ecuador

Colombia vs. Uruguay

Paraguay vs. Venezuela



Fecha 2

3 de febrero

Brasil vs. Venezuela

Uruguay vs. Ecuador

Colombia vs. Paraguay



Fecha 3

6 de febrero

Paraguay vs. Brasil

Venezuela vs. Uruguay

Colombia vs. Ecuador



Fecha 4

9 de febrero

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay



Fecha 5

12 de febrero

Brasil vs. uruguay

Venezuela vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay







