El Sudamericano sub-20 de Colombia comenzó este jueves y marca el regreso de un torneo continental que no se pudo disputar en 2021 por cuenta de la pandemia y en él los diez equipos de la Conmebol buscarán uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Pese a que las selecciones no contarán con muchas de sus figuras porque los clubes en los que juegan no estaban obligados a prestarlas debido a que el torneo no se disputa en fecha FIFA, las expectativas son altas ya que igual asisten a la cita algunas de las principales promesas de la región.



El grupo de la muerte es el A y de él hacen parte Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, mientras que en el B están Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, el campeón vigente del torneo.

Los más valiosos

El argentino Nico Paz, el uruguayo Álvaro Rodríguez (ambos del Real Madrid Castilla), el brasileño Vítor Roque (Athletico Paranense) son los principales pretendiente a ese puesto. Colombia sufrió la baja de Jhon Jader Durán, que era otra gran aspirante a ser figura, pero que se tuvo que ir a su nuevo club, el Aston Villa inglés.



El atacante brasileño del Paranaense, Vitor Roque, quien estuvo en la final de la Copa Libertadores en 2022 es el jugador más valioso del campeonato, con una cifra de 11 millones de euros, según el portal especializado Transfermarket.



Cerca está su compatriota Andrey Santos, que ha sido comprado por el Chelsea tiene un valor de 10 millones de euros, aunque su cifra subirá tras su fichaje.



En la Argentina del DT Javier Mascherano: se destaca el volante ofensivo Facundo Buonanotte, de la prestigiosa cantera de Rosario Central y adquirido recientemente por el Brighton & Hove Albion, con un valor de 9 millones de euros.



Su compañero Máximo Perrone, cuyas destacadas actuaciones con Vélez Sarsfield llaman la atención del Manchester City, tiene un valor de 8,5 millones de euros.



Por Colombia, Jhon Jáder Durán, fichado por el Aston Villa por la cifra de 18M de euros, tuvo que abandonar el torneo para reportarse a su nuevo club. Se espera una eventual regreso para la segunda fase, si Colombia avanza. Su valor de referencia es de 6 millones de euros.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes