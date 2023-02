La Selección Colombia sub-20 se prepara para enfrentar este jueves a Brasil en la fecha 4 del Sudamericano juvenil, pero mientras tanto, ya conoce horario para su último juego, el domingo.

Horarios del domingo

Colombia vs. Paraguay. Foto: EFE

El Departamento de Competiciones de la CONMEBOL confirmó este miércoles los horarios de la última fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se disputará este domingo 12 de febrero en los estadios Metropolitano de Techo y El Campín de Bogotá.



En esta jornada final no solo se definirá el equipo campeón del certamen, sino también los cuatro equipos que representarán a CONMEBOL en la Copa Mundial de la FIFA Indonesia 2023.



A continuación la programación de la quinta fecha:



• Ecuador vs. Paraguay (4:00 p.m.) - Estadio Metropolitano de Techo.

• Colombia vs. Venezuela (4:00 p.m.) - Estadio Nemesio Camacho El Campín.

• Brasil vs. Uruguay (6:30 p.m.) - Estadio Nemesio Camacho El Campín.



La Selección Colombia marcha en el tercer lugar del hexagonal con 6 puntos y aún no asegura su cupo al Mundial.



Por eso, su partido del jueves será clave, contra la favorita Brasil. Podría llegar a la última fecha ya clasificada, pero con aspiraciones de ir a los Juegos Panamericanos (los tres primeros) o pelear por el título.





PABLO ROMERO CON INFORMACIÓN DE PRENSA DE LA FCF

