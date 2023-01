Ecuador, vigente campeón, salvó este viernes un empate 1-1 ante Chile en su primera salida en el Grupo B del Campeonato Sudamericano que se disputa en Colombia y que da cuatro boletos al Mundial de la categoría, que se disputará en mayo en Indonesia.

Chile se fue en ventaja con un tanto del delantero Vicente Conelli, quien capitalizó a los 25 minutos un preciso pase de su compañero Darío Osorio para rematar y vencer a Gilmar Napa. La igualdad llegó para los ecuatorianos en una de las escasas llegadas que pudo hilar.



Eso fue a los 33 minutos gracias a un zapatazo de Raúl Cuero desde la cabecera del área. Respiró tranquilo el técnico Jimmy Bran. Conelli fue una pesadilla para la zaga ecuatoriana que pasó trabajos para controlarlo. Incluso, el ariete soltó un remate y el balón pegó en el horizontal y al caer dio la sensación visual de haber pasado la raya de gol pero el tanto no fue validado por el árbitro Carlos Ortega.

A diferencia de otros torneos el Sudamericano no tiene la ayuda del VAR, que bien pudo solucionar este impasse.

Sin ventaja

A falta de 15 minutos para cerrar el primer tiempo el mismo Conelli estrelló otra pelota contra el vertical defendido por Napa que estaba ya sin oportunidad de atajar el remate.



El técnico Patricio Ormazábal todavía no termina de lamentar que la pelota se negase a entrar. Puntales fundamentales del dominio chileno fueron Jeison Fuentealba, Gabriel Norambuena, Renato Cordero y Darío Osorio.



Por el contrario Ecuador dejó ver fallas en la defensa y pocas ideas en el medio campo y a la espera de un jugada que pudieran definir sus atacantes. Sabedor de que tenía que recomponer el partido Ecuador salió con los mismos jugadores pero más convencido de que tenía formas de darle problemas a Chile.



Alan Minda, Justin Cuero y José Klinger ganaron protagonismo y llevaron peligro a los predios de Vicente Reyes, que en el primer tiempo casi que fue un espectador. Sin embargo, los chilenos no daban su brazo a torcer y Conelli, delantero de Unión Española, volvió a hacer presente con un remate que salvó Napa en el mano a mano. Iban 58 minutos.



En el último tercio del partido los técnicos movieron sus bancos en busca del triunfo pero los resultados no fueron los esperados porque ninguno pudo aumentar el marcador para salir con los brazos en alto en señal de victoria. Sobre los 75 minutos Minda estuvo a punto de derrotar a Reyes en una de las pocas ocasiones claras que tuvo Ecuador en la segunda parte del partido con una escasísima presencia de público.



En la segunda jornada, La Verde se enfrentará el domingo con Ecuador, mientras que La Vinotinto descansará.



Chile, mientras tanto, espera a Uruguay, que debuta en este Sudamericano. Ahora la tabla de posiciones la domina Bolivia con tres puntos seguida de Chile y Ecuador con un punto cada una. Venezuela, que ya disputó un partido, y Uruguay, que no ha jugado, están sin puntos.



EFE

Más noticias de deportes