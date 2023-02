Un tanto del central Facundo González le dio este martes la victoria por 1-0 a

Uruguay sobre Colombia en un rocoso e igualado partido de la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

La Celeste consiguió el gol en un tiro libre que cobró Fabricio Díaz y en el que el portero Marquines dio un rebote que el central González cazó para celebrar a rabiar el tanto del triunfo en un partido muy reñido en el que los dirigidos por Marcelo Broli ratificaron su favoritismo a ganar el título.

Próxima jornada

Colombia vs. uruguay en el Sub-20. Foto: Cristian Álvarez

En la próxima jornada, programada para el viernes, Uruguay se enfrentará a Ecuador, que cayó 3-1 con Brasil, y Colombia jugará ante Paraguay, que igualó 1-1 con Venezuela.



La tabla la lidera Brasil, por diferencia de gol, con 3 puntos y +2, seguido de Uruguay, con 3 puntos y +1.



A la Selección Colombia se le complicó e panorama pues queda obligada a vencer en su siguiente partido, contra los guaraníes, son contar que después vendrá Brasil.



Viernes 3 de febrero

Uruguay vs. Ecuador 3 p. m. TV del Canal Caracol

Brasil vs. Venezuela 5:30 p. m.

Colombia vs. Paraguay 8 p. m.



El certamen continental sudamericano otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de 2023, que se celebrará entre mayo y junio en Indonesia. Por otra parte, también se concederán tres plazas clasificatorias, además de Chile, para los Juegos Panamericanos de 2023.



