Arranca el Sudamericano, empieza la fiesta del fútbol juvenil, la que pone en escena a las futuras estrellas, o algunas que ya lo son y quieren ratificarlo y abrir puertas, son aquellos sub-20 que sueñan en grande, y Colombia, en calidad de anfitriona, se estrena contra Paraguay (7:30 p. m, TV de Caracol y RCN), es el primer desafío para un equipo que da el primer paso con mucha ambición, y con mucha ilusión, en un grupo A reñido.

Colombia pasa el trago amargo de no contar con Jhon Jader Durán, su figura, su hombre de mostrar en el torneo, el que se fue para el Aston Villa y prometió volver, pero de ser así será hasta la segunda ronda, si Colombia avanza. Mientras tanto, hay que asumir que Durán no está, que se fue, y que toca demostrar que esta selección no dependía exclusivamente de él.

🚨 TITULAR



Formación de la Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a Paraguay en su debut en el CONMEBOL Sub 20 2023#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/L7yXi2ioGo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2023



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

