Colombia y Argentina se enfrentarán este viernes en un duelo en el que se definirá al último clasificado del Grupo A del Sudamericano Sub'20 en la quinta jornada, en la que Brasil y Paraguay se enfrentarán para definir quién termina de líder de la zona.

Colombia vs. Argentina

Selección Colombia sub-20. Foto: EFE

Los colombianos, dirigidos por Héctor Cárdenas, llegan motivados al encuentro luego de igualar 1-1 con Brasil, un duelo en el que sobresalieron los centrocampistas Juan Castilla y Gustavo Puerta, que se perderá el juego contra el equipo de Javier Mascherano por acumulación de tarjetas amarillas.



Como posible reemplazante de Puerta se perfila Jhan Torres, del Independiente Santa Fe, quien fue titular en el primer partido pero perdió el puesto con Castilla, una de las revelaciones del torneo.



Igualmente, Cárdenas recuperará para este encuentro al central Daniel Pedrozo, del Real Cartagena, quien se perdió el encuentro contra Brasil por suspensión.



Argentina, entre tanto, consiguió ante Perú su primera victoria del campeonato pero aún no encuentra su mejor versión.



"Está claro que no estamos contentos por cómo se viene dando el torneo. Estamos en un lugar donde hay que dar apoyo y tranquilidad a los chicos", dijo Mascherano tras el juego contra Perú.



Por el momento, es una incógnita el once que presentará el Jefecito para buscar la clasificación, pues el flojo rendimiento de su equipo lo ha llevado a cambiar la nómina en todos los partidos y los únicos dos jugadores que han sido titulares en los tres encuentros son el extremo Brian Aguirre y el centrocampista Gino Infantino.



Hora y dónde ver

Festejo de gol de Cortés para Colombia. Foto: AFP

El partido será este viernes, en Cali. La transmisión será a las 7:30 p.m. TV de Caracol.

DEPORTES

*Con EFE

