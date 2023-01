La Selección Colombia sub-20 no tuvo el mejor estreno, no el esperado en el Sudamericano sub-20, pues no ganó, cedió un empate 1-1 contra Paraguay. Lo positivo, la cara del equipo en la segunda parte, un aliciente para lo que viene.

Lo mostrado por el equipo que dirige Héctor Cárdenas dejó varios puntos de análisis, aunque lo claro es que tiene mucho para mejorar para su segundo duelo, el sábado contra Perú.

1. Primer tiempo gris

Colombia vs. Paraguay. Foto: EFE

Colombia no solo se vio sorprendida por el gol de penalti, penalti injusto, en el minuto 7 del partido. Lo que demostró ese gol es que el equipo no tuvo reacción inmediata, que se dejó llevar por los nervios y la confusión ofensiva, que no tuvo claridad de ataque porque no tenía en la cancha a los hombres que podían destrabar ese partido, contra un rival bien cerrado en defensa. El mejor hombre de Colombia en la primera parte fue un lateral, el derecho, Ocampo, que generó constante salida y sorpresa por su banda. Por lo demás, la estructura ofensiva estuvo nublada en esa parte inicial El atacante Caraballo pasó inadvertido.

2. Monsalve, el faro

El DT Cárdenas fue oportuno en los cambios. Arrancando el segundo tiempo envió a la cancha a Miguel Monsalve y a Juan Castilla, y ambos fueron vitales para darle otra cara al equipo, sobre todo Monsalve, que fue la luz que le faltaba, el guía. Estuvo clarito en los pases, en la gestación de juego. Él metió el pase del gol del empate de Daniel Luna. Él pudo incluso anotar el de la victoria, estuvo cerca. Su ingreso fue oportuno, pero deja pensando si no debió ser titular, o si deberá serlo contra Perú. Creeríamos que sí.

3. Falta gol, alerta

Colombia vs. Paraguay en el Sudamericano. Foto: @juanfotosadn

Evidentemente, como quedó demostrado, este no es un equipo con gran capacidad goleadora. Le falta la chispa del goleador. Puede ser Caraballo, pero si lo dejan tan aislado como en este primer partido, le va a costar. La tarea debe iniciar desde atrás, de cómo se construye el juego ofensivo para que los goles aparezca. Por ahora, al equipo le costó mucho llegar al gol. Y cuando encontró el camino, no tuvo definición.

4. Jáder, obvia ausencia

Que si Jader Durán hace falta es una realidad. Era el jugador de mostrar, la ficha para los goles, para el desequilibrio, para la cuota de jerarquía. Pero Jáder no está, y todo indica que no volverá como se ilusionaban en la Selección tras su partida hacia el Aston Villa. El DT dijo que el equipo no dependía de un hombre y que otros jugadores lo pueden suplir, pero a primera vista, Durñan sí que hará falta.

5. Presión y nervios

No se puede ocultar que al equipo le pesó el debut, que el arranque fue enfrentarse no solo al rival sino a la presión de ser local y de tener tanta responsabilidad en un grupo muy complicado. La primera parte fue una evidencia de esa presión, pero el equipo se fue soltando y terminó bien, lo que indica que probablemente el pánico ya pasó y que contra Perú saldrá con más consistencia desde el arranque. El grupo lo obliga, lo exige, lo presiona. Colombia empató un partido que tenía que ganar, porque de reojo mira a Brasil y Argentina, grandes favoritos.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

