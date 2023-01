La Selección Colombia sub-20 superó un grupo complejo para llegar al hexagonal final del Sudamericano. No perdió con la favorita, Brasil, y derrotó y eliminó a Argentina. Ahora, en el arranque de esta fase definitiva enfrenta este martes a uno de los equipos más sólidos hasta el momento en el campeonato: Uruguay (8 p. m., estadio El Campín), que llega a Bogotá pisando fuerte y que será un duro reto.

El equipo charrúa ha dejado una grata impresión en el Sudamericano Sub-20. Su primera fase fue excepcional, con 10 puntos de 12 posibles, solo resignó un empate en la fecha final del grupo, contra Ecuador, cuando ya estaba clasificado, y aprovechó para hacer un recambio y dar descanso a algunos futbolistas.

Las claves de Uruguay

Festejo de uruguay. Foto: AFP

Uruguay gusta, juega bien y es demoledor. A la tradición charrúa del juego fuerte e incansable, estos jóvenes le han impregnado un sello de equipo colectivo, pero con individualidades claves, mucha técnica y gran equilibrio. Lo dicen los números: Uruguay es el que menos goles ha recibido, apenas 2, y es el más goleador, con 11 tantos, por encima, incluso, de Brasil, que ha anotado 9 veces.



Tiene algunas perlas con las que se ilusionan para ganar este Sub-20. Jugadores como Álvaro Rodríguez, al que todos miran con curiosidad porque es el que viene del Real Madrid Castilla y ya lleva 3 goles, consolidándose como una de las promesas del fútbol charrúa. Y el otro es Luciano Rodríguez, que juega en el Liverpool de su país y también ha anotado 3 veces y es sensación en su país en estos momentos.



Para que ellos brillen con su técnica y buena definición, Uruguay construyó un equipo muy sólido, basado en un esquema 4-4-2, con vértigo en el ataque, sumando muchos hombres arriba, con presión y explosión por las bandas.

“Lo que apostamos es salir a presionar y ser protagonistas siempre”, ha destacado el técnico Marcelo Broli a lo largo del campeonato, agregando que las transiciones rápidas son otra arma de ataque charrúa que empleó, por ejemplo, en la victoria contra Venezuela 3-0. “Tratamos de atacar por las dos bandas, agrega el DT. Y sin duda que ese es otro sello del equipo. Sus laterales llegan con decisión a la línea final y bombardean con centros.

Grafico Uruguay by Pablo Romero on Scribd

Ojo con el ataque

Uruguay vs. Venezuela sub-20. Foto: EFE

El diario El País de Uruguay hizo un análisis de las claves de este seleccionado, y concluye que una de sus fortalezas es justamente su “poder goleador”, resaltando que tiene a tres goleadores en el torneo, refiriéndose a los dos Rodríguez y también a Fabricio Díaz, un volante y capitán que no solo destruye sino que tiene buena pegada.



“La virtud de Uruguay es que no depende de individualidades, rinde a nivel colectivo, tiene un poderío ofensivo reflejado en los números. Tiene muy buen arquero, que es Randal Rodríguez, campeón de América con Peñarol sub 20; los laterales son muy buenos, Ponte y Rittis. Los centrales se animan a salir jugando, son González y Boselli. Del medio hacia adelante la particularidad es que genera mucho. Ha tenido variantes, al ganar los dos primeros partidos el DT alternó los siguientes. El jugador que sobresale es Luciano Rodríguez, delantero que es buen definidor, va muy bien por arriba, es el típico delantero urugayo”, comenta para EL TIEMPO Juan Pablo Romero, periodista del diario El País.



Las estadísticas respaldan la campaña de este seleccionado: 70 remates en 4 partidos, 24 de ellos al arco, y 11 de ellos a la red. Su rendimiento alcanza el 83 por ciento. También es cierto que a Uruguay no le tocó el grupo más duro, que superó a Bolivia con autoridad, que se deshizo de Chile y Venezuela, y que empató con Ecuador. Por eso, el hexagonal final es su verdadera prueba de fuego. Y Colombia, el primer termómetro.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET

